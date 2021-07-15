新华社杜尚别7月14日电 当地时间7月14日，“上海合作组织－阿富汗联络组”外长会议在杜尚别举行。国务委员兼外长王毅出席。

王毅在会议上表示，受美国和北约仓促撤军影响，阿富汗再度面临战与和、乱与治的严峻挑战。上合组织成员国是阿富汗近邻友邦，阿富汗是“上合组织大家庭”重要成员。阿局势不仅攸关阿人民根本利益，也直接影响本地区安全与发展大局。上合组织应当汇聚共识，形成合力，推动阿局势朝向符合阿及地区国家共同利益的方向发展。王毅就此提出五点建议：

一是阻止美国甩锅卸责。美国是阿富汗问题的始作俑者，不能一走了之，给阿富汗政府制造更多问题，把“包袱”甩给地区国家。美国最近表示愿帮助阿富汗维稳防乱、和平重建，各方要敦促美履行承诺，加大投入，尤其要警惕借阿乱局破坏地区安全稳定的图谋。

二是防止恐怖主义势力回潮。阿不能再次成为恐怖主义策源地和恐怖势力聚集地。上合组织要充分发挥地区反恐怖机构的功能和作用，全力防止“三股势力”向阿周边渗透、扩散。加大同阿反恐合作力度，敦促塔利班兑现同国际恐怖组织切割的承诺。

三是合力助推和解进程。越是形势严峻，越要坚定信心。上合组织要继续本着“阿人主导、阿人所有”原则，劝促阿朝野各派显示灵活、求同存异，早日实现民族和解。要用好上合成员国各自优势，形成调解斡旋合力，敦促阿各方明确和解路线图和时间表，为达成广泛包容的政治架构夯实基础。

四是积极加强多边协调。上合组织要积极参与各种涉阿多边机制会议，为解决实际问题作出“上合贡献”。要切实维护阿主权独立、领土完整，让阿人民掌握自己命运，真正当家作主。支持阿成为独立、自主、中立的国家，支持阿未来奉行温和穆斯林政策，支持阿持续打击一切形式恐怖主义并同所有邻国友好相处。

五是持续助力阿和平重建。上合组织要积极利用现有经贸、人文等合作机制，支持阿提升自主发展能力，实现真正的可持续发展。支持阿融入区域经济发展格局。深化公共卫生合作，支持阿有效抗击新冠肺炎疫情。

王毅指出，中方将继续在充分尊重阿国家主权基础上，本着“阿人主导、阿人所有”原则，在各利益攸关方之间牵线搭桥，调解斡旋，提供协助，贡献智慧，为推动政治解决阿问题发挥建设性作用。我们也愿适时在华举办阿人内部谈判。

其他各国外长在发言中均对阿富汗局势因美撤军生乱感到担忧，均警惕国际恐怖势力在阿回潮。各方呼吁坚定推进阿富汗问题政治解决进程，支持阿恢复和平、发展经济、打击恐怖主义和“三股势力”，支持在阿建立包容的政治架构，支持上合组织为阿富汗实现和平和解发挥重要作用，致力于在地区和国际层面加强协调合作、促进阿持久和平与可持续发展。

此次会议由塔吉克斯坦举办，上合组织成员国、上合组织秘书长和地区反恐怖机构执委会主任出席。阿富汗外长专程与会介绍了阿局势最新情况。会议通过《上合组织成员国外长关于“上合组织－阿富汗联络组”会议成果的联合声明》。

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