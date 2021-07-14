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王毅就中国落实2030年可持续发展议程作陈述

2021年07月14日23:47 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月14日电 7月13日至15日，联合国经社理事会可持续发展高级别政治论坛举行国别自愿陈述。14日，国务委员兼外长王毅以视频方式出席并就中国落实2030年可持续发展议程作陈述。

　　王毅表示，中国秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，同2030年议程倡导的五大宗旨高度契合，为全球发展事业贡献了中国智慧和中国方案。主要成就和做法一是坚持以发展为第一要务，二是秉持以人为本的理念，三是践行人与自然和谐共生，四是顺应开放共赢的时代潮流，五是携手各国实现共同发展。

　　王毅表示，世界各国正遭受新冠肺炎疫情巨大冲击，我们必须携起手来，为全球发展进程注入新的动力。要坚持发展优先，做可持续发展目标的实践者；要尊重彼此发展道路，做公正合理国际秩序的维护者；要营造包容联动的发展环境，做开放型世界经济的建设者；要强化创新增长意识，做高质量发展的先行者；要共同应对全球性挑战，做人类光明未来的缔造者。

　　王毅说，中方愿同各方携手深化全球发展伙伴关系，开辟国际发展合作新前景，推动构建人类命运共同体。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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