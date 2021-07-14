新华社北京7月14日电（记者伍岳、王宾）外交部发言人赵立坚14日说，截至目前，90多国在联合国人权理事会第47届会议发出正义声音，强调香港、新疆、西藏事务是中国内政，反对出于政治动机、基于虚假信息对中国进行无理指责。

当日例行记者会上，有记者问：联合国人权理事会第47届会议将于今日闭幕。此前发言人曾介绍许多国家联署了支持中国的共同发言，请问联署国家有无最新进展？

“日前，尼日利亚联署了友好国家在联合国人权理事会第47届会议支持中国的共同发言，我们欢迎尼方加入这一正义行列。”赵立坚说，截至目前，联署国家已增至68国，加上以单独发言、联合致函等方式支持中方的国家，90多国在人权理事会发出正义的声音。他们强调香港、新疆、西藏事务是中国内政，外界不应干涉，反对将人权问题政治化和双重标准，反对出于政治动机、基于虚假信息对中国进行无理指责。

赵立坚说，事实无可辩驳，谎言终将破产。少数西方国家在人权理事会打着人权旗号散布政治谎言、肆意干涉他国内政的行为注定不得人心，已经并将继续遭到国际社会的坚决反对。在本届人权理事会上，广大发展中国家对西方国家存在的系统性种族主义、“疫苗民族主义”、移民拘留中心侵犯人权、军事干涉行为、单边强制措施等人权问题表达严重关切。

“我们奉劝这些西方国家认真倾听国际社会正义呼声，不再沉迷于当‘人权教师爷’的美梦，正视并采取切实措施解决其严重人权问题，为促进本国人民福祉和国际人权事业发展做些实事。”他说。

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