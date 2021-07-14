新华社长沙7月14日电（记者张玉洁）博鳌亚洲论坛全球经济发展与安全论坛首届大会长沙推介会14日在湖南省长沙市举行。

会上宣布，由博鳌亚洲论坛与湖南省人民政府共同主办的全球经济发展与安全论坛首届大会将于今年10月18日至20日在长沙举行。

此次大会将以“大变局下的经济安全与可持续发展”为主题，由一个主论坛、20多场分论坛及展览等组成。大会将为亚洲和世界各国的政商学界领袖，尤其是企业界领袖提供一个高端对话平台。

会上，与会嘉宾将深入分析全球化和各国经济发展中面临的风险、短板、不稳定、不确定因素，探讨各类安全问题，提出具有前瞻性、引领性的应对策略和思路，为世界和人类的可持续发展提供解决方案。会议之外，一系列学术报告将陆续发布，就疫情、经济、碳中和、创新等重大问题进行深入分析，提出解决方案。

据介绍，全球经济发展与安全论坛，是博鳌亚洲论坛继以健康为主题的全球健康论坛和以科技创新为主题的国际科技创新论坛后，推出的第三个全球专题论坛。论坛聚焦经济发展与安全的辩证关系，探讨经济发展面临的风险、隐患和非传统安全挑战，为亚洲和世界的可持续发展营造安全、稳定的外部环境。

“统筹发展与安全是大变局下重大而迫切的时代课题。企业家需要有全局意识、长远眼光，需要勇气、责任、担当，才能处变不惊、转危为机、化弊为利、基业长青。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东说，而当前，专注于经济安全与可持续发展之辩证关系者少之又少，发起全球经济发展与安全论坛，正是博鳌亚洲论坛填补这一空白的重大举措。

推介会上，博鳌亚洲论坛会员合作伙伴企业代表和部分湖南企业代表进行了交流和分享。

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