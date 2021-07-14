人民网北京7月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：7月13日，联合国人权理事会第47届会议通过非洲国家集体提交的打击系统性种族主义决议。发言人能否介绍有关情况？中方对此有何评论？

赵立坚：7月13日，联合国人权理事会第47届会议通过非洲国家集体提交的打击系统性种族主义决议。决议谴责系统性和结构性种族主义及一切形式的种族歧视，谴责执法人员针对非洲人和非洲裔的持续种族歧视和暴力。回顾2020年5月乔治·弗洛伊德在美国明尼苏达州惨遭谋杀，指出该事件引发人们对系统性和结构性种族主义危害的关注，推动各方在美国和全世界努力解决该问题；认识到跨大西洋奴隶贸易是种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为的主要根源和表现之一，非洲人和非洲裔、亚洲人和亚洲裔以及土著人当年是这些行径的受害者，现在仍是其后果的受害者。决议要求人权理事会设立一个国际独立专家机制，推动实现种族正义和平等，特别要排除殖民主义和跨大西洋奴隶贸易遗毒的影响，追究肇事者责任，向受害者提供补偿。该专家机制将会同人权高专每年向人权理事会提交报告。

弗洛伊德的悲剧凸显了在美国和世界范围内打击系统性种族主义和种族歧视的紧迫性和重要性，国际社会必须立即采取行动。这是弗洛伊德事件后，联合国人权理事会首次通过打击系统性种族主义的决议。该决议为国际社会打击系统性种族主义和种族歧视、切实保障非洲人和非洲裔、亚洲人和亚洲裔、土著人的人权制定了系统性议程。这份强有力决议的通过，将进一步凝聚国际社会共识，为世界反种族主义事业带来新的推动力。

那些存在严重种族主义、种族歧视、仇外暴力的国家，那些历史上曾参与奴隶制、跨大西洋奴隶贸易和殖民制度或从中受益的国家，应当拿出政治意愿，勇于为其历史性罪行承担责任，勇于为解决当前的种族歧视和排外暴力行为迈出实质性步伐，还受害者真相与公道。他们还应该与国际社会共同努力，实现种族正义和平等，真正促进与保护人权，不要让弗洛伊德和千千万万种族主义受害者的悲剧重演。

路透社记者：据报道，今天巴基斯坦发生大巴袭击事件，造成至少6名中国公民身亡。中方能否证实？对此有何评论？

赵立坚：中方对巴基斯坦开普省发生炸弹袭击造成中方人员伤亡表示震惊和谴责，对在袭击事件中身亡的中方、巴方人员表示哀悼，对其家属和受伤人员表示慰问。巴方安全力量已经采取措施控制了局面，妥善转移并救治伤员。中方已要求巴方尽快彻查真相，缉拿凶手，予以严惩，并切实保护在巴中方人员、机构和项目安全。

《北京日报》记者：联合国人权理事会第47届会议将于今日闭幕。此前发言人曾介绍许多国家联署了支持中国的共同发言，请问联署国家有无最新进展？

赵立坚：日前，尼日利亚联署了友好国家在联合国人权理事会第47届会议支持中国的共同发言，我们欢迎尼方加入这一正义行列。截至目前，联署国家已增至68国，加上以单独发言、联合致函等方式支持中方的国家，90多国在人权理事会发出正义的声音。他们强调香港、新疆、西藏事务是中国内政，外界不应干涉，反对将人权问题政治化和双重标准，反对出于政治动机、基于虚假信息对中国进行无理指责。

事实无可辩驳，谎言终将破产。少数西方国家在人权理事会打着人权旗号散布政治谎言、肆意干涉他国内政的行为注定不得人心，已经并将继续遭到国际社会的坚决反对。在本届人权理事会上，广大发展中国家对西方国家存在的系统性种族主义、“疫苗民族主义”、移民拘留中心侵犯人权、军事干涉行为、单边强制措施等人权问题表达了严重关切。这些西方国家应认真倾听国际社会正义呼声，不再沉迷于当“人权教师爷”的美梦，正视并采取切实措施解决其严重人权问题，为促进本国人民福祉和国际人权事业发展做些实事。

《人民日报》记者：我们注意到，12日至13日，国务委员兼外长王毅对土库曼斯坦进行正式访问并同土方领导人会见会谈。你能否进一步介绍此访情况？

赵立坚：当地时间12日至13日，国务委员兼外长王毅在阿什哈巴德分别同土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、土副总理兼外长梅列多夫和土副总理、中土合作委员会土方主席谢·别尔德穆哈梅多夫会见会谈，就双边关系和双方共同关心的问题进行深入交流。

王毅国务委员表示，中方视土方为真正可靠的战略伙伴。在两国元首战略引领下，中土关系始终保持良好发展势头。中方将坚定支持土方走符合本国国情的发展道路，愿同土方以庆祝建交30周年为契机，进一步深化政治互信，拓展全方位合作，在重大国际和地区问题上加强协调配合，把两国高水平合作进一步转化为实实在在的成果，广泛惠及两国人民。

土方领导人热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度赞赏中国共产党带领中国人民取得的辉煌成就，表示土中建立了高水平政治互信，在涉及彼此核心利益问题上相互理解、相互支持，互利合作和人文交流不断深化。土方愿在相互尊重、平等互利原则基础上不断加强土中战略伙伴关系。

双方一致同意加快“一带一路”倡议同“复兴丝绸之路”倡议对接，尽快商签共建“一带一路”合作文件，制定两国未来5年合作规划和经济领域扩大合作伙伴关系计划，签署国际道路运输协议等各领域合作文件。双方还就阿富汗局势等共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

湖北广电记者：据报道，巴布亚新几内亚已经开始接种中国援助的国药疫苗。中方能否介绍更多情况？

赵立坚：7月13日，巴布亚新几内亚正式启动为巴新民众接种中国疫苗。巴新卫生部长、林业部长等出席。林业部长及多名巴新政府官员现场接种。巴新方在启动仪式上表示，中国疫苗的安全性和有效性得到充分检验。感谢中方为巴新民众提供了抵御新冠病毒的新选择。

巴新是继所罗门群岛、瓦努阿图之后，第三个在全国范围内接种中国疫苗的太平洋岛国。这是中方坚定履行疫苗作为全球公共产品的承诺在太平洋岛国地区的具体体现，也是中方推动构建人类卫生健康共同体的实际行动。中方愿继续同太平洋岛国深化抗疫合作，向有需要的岛国提供力所能及的支持，助力岛国最终战胜疫情。

路透社记者：美国总统拜登今天与东盟国家领导人会见。他重申美国拒绝中国在南海的海洋声索，并称面对中国的胁迫，美国将和东南亚声索国站在一起。中方对此有何回应？

赵立坚：中方在南海问题上多次阐述和表明了原则立场。

美方的有关言论罔顾南海问题的历史经纬和客观事实，违反和歪曲国际法，违背美国政府长期以来在南海主权问题上不持立场的公开承诺，蓄意挑动南海领土主权和海洋权益争端，挑拨中国和东盟国家间关系，破坏地区和平稳定，是极不负责任的。中方对美方的错误表态表示坚决反对。我还想强调，美方动辄以国际法卫道士自居，言必称《联合国海洋法公约》，频频拿《公约》说事，请美国先加入《公约》再说。

《北京青年报》记者：据报道，过去两周，美国41个州和华盛顿哥伦比亚特区均出现新冠肺炎确诊病例数激增现象，其中9个州病例增长超过2倍。美国媒体报道称，美国已经有20多个州停止每天更新疫情数据。专家担忧此举将导致缺乏及时的疫情监测数据，造成防疫盲点。然而，面对国内严峻的疫情形势，美国一些政客仍在推动开展针对中国的溯源调查。中方对此有何评论？

赵立坚：新冠肺炎疫情是个试金石。

一是试出了美国一些政客根本不在乎生命。美国新冠肺炎感染人数和死亡人数高居全球首位。令人不齿的是，美国一些政客不是把精力放在抗击疫情、拯救生命上，而是借疫情搞政治操弄、甩锅推责。

二是试出了美国一些政客根本不尊重科学。美方一直否认世卫组织联合专家组的科学结论，动用情报机构搞所谓的溯源调查，捏造散布病毒从武汉实验室泄漏的谣言谎言，打压科学界的客观、公正、理性的声音。

三是试出了美国一些政客根本不关心真相。美国疫情就是一笔糊涂账。美方一直对本国不断曝出的早期病例视而不见，对2019年7月威斯康星州大规模暴发电子烟肺炎情况避而不谈，对德特里克堡生物基地的重重疑云闪烁其词。如果他们真正关心真相，为什么不敢邀请世卫组织专家赴美调查？为什么他们一提到德特里克堡就闭嘴？

事实胜于雄辩，公道自在人心。不论美国政客如何鼓噪，他们将溯源政治化、向他国甩锅推责的企图都只会以失败告终。

彭博社记者：第一个问题，多家媒体报道美国本周将警告美国企业在香港经营会面临越来越多的风险。外交部对此有何回应？第二个问题，据报道，白宫官员正讨论一项覆盖印太地区经济体的数据协议提案，以遏制中国影响力。你对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，我们一贯坚决反对美国借香港问题干涉中国内政。香港基本法和有关法律明确保护外国投资者的权益。去年香港国安法实施以来，香港社会重回正轨，“东方之珠”更加闪亮。美方要发布所谓警告，是典型的政治操弄和双重标准。

关于第二个问题，请你查看昨天的记者会实录。

澎湃新闻记者：美国国务院13日发表声明称，美国务院、财政部、商务部、国土安全部、贸易代表办公室和劳工部发布了一份更新版的新疆供应链商业咨询公告，以回应中国政府在新疆进行的“种族灭绝、反人类罪行，以及强迫劳动”。中方对此有何评论？

赵立坚：美方接二连三发布涉疆报告，重复的都是陈词滥调的谎言。美方每重复一次，就会再次暴露其在人权问题上虚伪霸权的本质。

说到“种族灭绝”“反人类罪”“强迫劳动”，我也问大家一个问题：为什么美国给他国炮制这些莫须有的罪名时总是信手拈来？答案很简单。因为这些恶行就是美国的原罪。

美国在西进运动中大肆杀戮和驱逐印第安人，使得曾为北美主体人口的印第安人，如今只占美国人口的2%，这不是种族灭绝是什么？美国有数百年贩卖、虐待和歧视黑奴的历史，100年前更制造了对塔尔萨非洲裔骇人听闻的大屠杀，这不是种族灭绝是什么？美国约有50万童工从事农业劳作，很多孩子从8岁起开始工作，每周工作时长达72小时，死亡童工案件屡屡发生，这不是强迫劳动是什么？每年数万人被从境外贩卖至美国“血汗工厂”，美国至少有50万人遭受现代奴役，这不是强迫劳动是什么？

美国的原罪远远不止这些。那些在白人至上主义的重压下不能自由呼吸的“弗洛伊德”们，那些生活在种族仇恨犯罪阴影下的少数族裔、那些遭受残暴对待处境悲惨的难民移民、那些被美军打着反恐旗号非法杀戮残忍虐待的外国平民，无时无刻不在控诉着美国的种种反人类罪行。

美方应该认识到，不管花多大精力编造涉疆谎言，他们以疆制华的险恶图谋都只会失败。在人类正义和良知面前，在事实和真相面前，甩锅推责、转移视线没有出路，只会撞得头破血流。对美方而言，反躬自省、悬崖勒马，切实正视并解决好自身问题，才是人间正道、沧桑正途。

《中国日报》记者：据美国媒体报道，美国童子军协会日前与约6万名曾遭性侵的前童子军成员的代表团体达成总额8.5亿美元的赔偿协议。另有报道称，这是美国历史上最大规模的性侵儿童案件之一。中方对此有何评论？

赵立坚：这一案件令人触目惊心，但这只是美国儿童权利问题的冰山一角。

在美国，儿童受虐案件数量居高不下。美国卫生与公众服务部下属的儿童与家庭管理局2019年发布《虐待儿童报告》显示，2017年美国共收到涉及350万名儿童的虐待儿童报案，比2013年增长10%；经调查确定为虐待受害者的儿童有约67.4万人，增长2.7%，其中有1720名受虐儿童死亡；受虐儿童中遭到性虐待的占8.6%。

在美国，使用童工现象普遍存在。据美国官方统计，2019年美国执法人员查处的违反《公平劳动标准法》的童工案件达858宗。美国约有50万名童工从事农业劳作，很多孩子从8岁起开始工作，每天劳作10小时以上是家常便饭，童工因农药致癌风险更是成年人的3倍。美国政府问责局的统计数据显示，2003至2016年间，美国共有452名童工死亡，其中237人来自农场，占比超过一半。

在美国，儿童贫困问题超乎想象。美国儿童保护基金会有关报告显示，2019年美国约有1050万名贫困儿童，占儿童总数的14.4%，相当于平均每7名儿童中就有一人生活在贫困中。这其中，71%的贫困儿童为有色人种，6岁以下贫困儿童多达360万人，其中160万生活在极端贫困中。

作为世界上最大的发达国家，美国的儿童贫困问题却如此严重，以至于美国儿童保护基金会将其称为美国“最大的道德耻辱”。美国是世界上唯一没有批准《联合国儿童权利公约》的国家。美国自诩为所谓“人权灯塔”，只会拿别国人权说事，请美国先加入《公约》再说！如果美国真的关心人权，特别是关心儿童人权，美国就应该先解决国内人权“灯下黑”问题，先把“最大的道德耻辱”洗刷干净再说。

法新社记者：据印度媒体报道，今年中印边境部队在加勒万河谷附近发生了数次冲突。你能否证实并提供更多细节？

赵立坚：我没有听说你提到的有关情况。

彭博社记者：菲律宾外长今天称，美国的疫苗接种运动表明民主有效，而独裁体制式微。中方对此有何回应？

赵立坚：民主不是个别国家的专利，更不能只用西方意识形态和价值观来定义。看看那些所谓的西方“民主国家”，他们的抗疫表现如何？哪个国家是抗疫失利的“双料冠军”？我刚才也详细介绍了这些国家严重的种族主义、种族歧视等人权问题。如果这些就是所谓“民主国家”的好处，那么作为中国人，我觉得没有什么可以羡慕的。

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