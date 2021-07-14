人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

巴基斯坦西北部发生爆炸致9名中方人员遇难

2021年07月14日19:50 | 来源：新华社
小字号

　　新华社伊斯兰堡7月14日电（记者蒋超 李浩）中国驻巴基斯坦大使馆14日证实，巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省当天发生一起爆炸，造成包括9名中方人员和3名巴方人员在内的12人死亡。

　　中国驻巴使馆当天发表声明说，当地时间上午7时（北京时间10时）左右，由中方企业承建的开伯尔-普什图省达苏水电站项目出勤班车在赴施工现场途中遭遇爆炸。目前，巴方正在对爆炸原因展开调查。

　　声明说，事发后，中国驻巴使馆在第一时间启动应急预案，联系巴基斯坦军方、外交部、内政部等相关部门，要求巴方不惜一切代价全力救援和救治，加强对中方在巴机构、项目、人员的安保，并尽快查明此次事件真相。巴军方已在第一时间组织救援，出动直升机转运伤员。

　　声明说，中国驻巴使馆对这起事件表示强烈谴责，对遇难者表示深切哀悼，对伤者致以诚挚慰问，将会同巴方全力做好事件善后处置工作。

　　声明强调，中国驻巴使馆在此提醒在巴中国公民、企业、项目务必高度重视，密切关注当地安全形势，加强项目人员安全，严密防范，非必要不外出。

(责编：崔越、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部