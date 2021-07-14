新华社伊斯兰堡7月14日电（记者蒋超 李浩）中国驻巴基斯坦大使馆14日证实，巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省当天发生一起爆炸，造成包括9名中方人员和3名巴方人员在内的12人死亡。

中国驻巴使馆当天发表声明说，当地时间上午7时（北京时间10时）左右，由中方企业承建的开伯尔-普什图省达苏水电站项目出勤班车在赴施工现场途中遭遇爆炸。目前，巴方正在对爆炸原因展开调查。

声明说，事发后，中国驻巴使馆在第一时间启动应急预案，联系巴基斯坦军方、外交部、内政部等相关部门，要求巴方不惜一切代价全力救援和救治，加强对中方在巴机构、项目、人员的安保，并尽快查明此次事件真相。巴军方已在第一时间组织救援，出动直升机转运伤员。

声明说，中国驻巴使馆对这起事件表示强烈谴责，对遇难者表示深切哀悼，对伤者致以诚挚慰问，将会同巴方全力做好事件善后处置工作。

声明强调，中国驻巴使馆在此提醒在巴中国公民、企业、项目务必高度重视，密切关注当地安全形势，加强项目人员安全，严密防范，非必要不外出。

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