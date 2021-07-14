新华社北京7月14日电 题：中国疫苗助力构建全球抗疫防线

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连日来，中国新冠疫苗不断刷屏：国药和科兴新冠疫苗进入“新冠肺炎疫苗实施计划”疫苗库；中国疫苗企业在多国启动合作生产，疫苗产能已超过2亿剂；截至目前，中方已向全球100多个国家和国际组织提供了5亿多剂疫苗和原液，是向发展中国家提供疫苗数量最多的国家……

不搞本国优先，反对“疫苗民族主义”，中国以实际行动积极推进疫苗国际合作，助力各国构筑抗疫防线。有外媒已注意到，全球疫苗接种工作有赖中国帮助解决难题。

眼下，世界仍处在新冠肺炎疫情大流行之中，疫苗是战胜疫情的最有力武器，但很多发展中国家并不具备研发和生产疫苗的能力，这就需要大国多担一点责任，以实际行动支持和帮助发展中国家。只有如此，疫情才有可能在全球得到控制，每个国家才能获得真正的安全。

抗击疫情的全球防线上，任何一道缺口都会导致功亏一篑。中国始终秉持人类卫生健康共同体理念，并以实实在在的努力，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出贡献。与此同时，希望有能力的国家尽快行动起来，切实帮助广大发展中国家获取疫苗，共同筑牢全球抗疫防线，让人类能够早日战胜共同的敌人，走出疫情的阴霾。

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