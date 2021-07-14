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印尼疫情单日新增首次突破5万例 连续3天刷新日增记录

2021年07月14日19:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达7月14日电 （记者徐伟）印度尼西亚卫生部14日公布数据显示，过去24小时内，印尼新冠疫情单日新增确诊病例首次突破5万例，达54517例。截至目前，印尼疫情累计确诊病例升至2670046例，累计死亡69210例，累计治愈2157363例。

过去3天，印尼疫情连续刷新单日新增病例数记录，过去10天中有6天单日新增病例数创新高。7月13日，印尼疫情新增47899例，刷新前一天的记录。12日，印尼疫情单日新增首次突破4万例。

当地媒体14日援引印尼卫生部长谷纳迪表态报道称，让已确诊的新冠肺炎患者实施自我隔离是存在问题的，许多本应在医院接受治疗的患者因为医院床位已满而无法入住。此外，印尼目前缺乏约3000名医生应对当前迅速蔓延的疫情。

报道说，印尼多家医院近期出现氧气供应不足危机。谷纳迪指出，氧气制造设施分布不均是近期爪哇岛多地医院氧气短缺的主要原因。大多数氧气制造设施位于西爪哇省和东爪哇省，物流和运输不畅阻碍了氧气向中爪哇省等地的配送。目前，印尼全国对医用氧气的需求已从每天400吨飙升至2000吨，“我们现有产能每天只能生产1700吨。”谷纳迪说。

报道还说，面对印尼疫情发展愈演愈烈和医疗资源不足等问题，一架载有约50名日本侨民的包机于14日离开印尼飞往日本。

(责编：崔越、刘慧)

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