新华社杜尚别7月14日电 当地时间7月14日，国务委员兼外长王毅在杜尚别出席上海合作组织成员国外长理事会会议。

王毅表示，今年是上合组织成立20周年。20年来，上合组织始终高举“上海精神”旗帜，确立了“世代友好、永保和平”的国家间关系准则，开创了不同社会制度和发展道路国家团结协作、包容互鉴的全新合作模式，不仅给地区国家人民带来巨大福祉，也有力促进了世界的和平稳定。20年是一座里程碑，更是一个新起点。我们要认清世界大势，解答时代命题，秉持“上海精神”，推动上合组织继续健康稳定发展，为推动构建人类命运共同体作出新贡献。王毅就此提出五点建议：

第一，团结协作，夯实牢固的政治基础。要始终以坚如磐石的团结推进合作，以对话协商的方式妥处分歧。继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，在面对外部干涉和风险挑战时紧密协作，相互成为谋求发展振兴的坚强后盾，为国际社会探索建设新型国际关系作出表率。

第二，安危共担，确保地区长治久安。要秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，倡导综合施策、标本兼治的安全治理模式，严厉打击“三股势力”及“东伊运”等安理会认定的恐怖势力，深化禁毒、边防、安保合作，协调在数据安全、生物安全、外空安全等重大问题上的立场和行动。中方已发起《全球数据安全倡议》，愿同各方携手打造和平、安全、开放、合作的网络空间。

第三，携手抗疫，守护人民健康福祉。要坚决抵制“疫苗民族主义”，解决好疫苗产能和分配问题，弥合全球“免疫鸿沟”。病毒溯源是严肃的科学问题，应由各国科学家秉持专业精神在全球范围展开。各方应捍卫科学权威，发出正义之声，反对借溯源问题抹黑攻击他国的政治操弄，携手维护全球团结抗疫大局。

第四，开放融通，促进经济稳健复苏。各方应发挥地理相邻、产业互补优势，深化发展战略对接，实现更可持续、更具韧性的发展。要继续推进贸易投资自由化便利化，释放共建“一带一路”合作潜力，共同提升地区国家互联互通水平。加强科技创新合作，推动务实合作提质升级。

第五，勇立潮头，推动构建命运共同体。要同世界上一切进步力量携手抵制个别国家将单边主义凌驾于国际关系基本准则之上。坚决反对强权政治，不接受将小圈子制定的所谓“规则”强加于人，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，将构建人类命运共同体的崇高事业推向前进。

王毅说，中国共产党致力于中华民族的千秋伟业，百年恰是风华正茂。新的征程上，我们将继续践行初心使命，为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同，同各成员国携手打造更加紧密的上合组织命运共同体。

其他各国外长在发言中高度评价上合组织成立20年来在维护地区和平稳定、促进经济合作发展、深化人文交流方面取得的显著成就，支持以上合组织成立20周年为新起点，继续秉持“上海精神”，充分挖掘潜力，进一步深化政治、安全、医疗卫生、经贸、人文、科技、环保等领域合作，扩大“朋友圈”，推动上合组织不断发展壮大，为维护世界和平与发展发挥更大作用。各方支持进一步加强抗疫合作，共同推动后疫情时期经济复苏。各方强调支持阿富汗和平和解进程，共同致力于打击各种形式的恐怖主义、极端主义和“三股势力”。

此次外长会为将于9月举行的上合组织峰会进行了全面准备，并通过了上合组织成员国外长理事会会议新闻公报。

(责编：赵欣悦、白宇)