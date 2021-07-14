新华社法兰克福7月13日电 题：欧洲经济复苏仍受高不确定性困扰

新华社记者沈忠浩

入夏以来，伴随封禁措施逐步解除，购物、餐饮、休闲、旅游等私人消费回归，欧洲经济活力再现。

与去年夏季“昙花一现”的强劲反弹相比，当前欧洲经济复苏底气更足。这主要得益于新冠疫苗大范围接种，服务业复苏和居民消费反弹韧性更强，制造业持续扩张，欧盟大规模经济复苏计划付诸实施，以及全球贸易强劲复苏带来外需增长。

欧盟委员会近日发布的夏季经济预测报告指出，欧洲经济正以超预期速度反弹，欧盟和欧元区今年经济增幅均将达到4.8%，明年均为4.5%，欧盟和欧元区实际国内生产总值将在今年年底前恢复到疫情前水平。

然而，“高不确定性”仍对欧洲经济造成困扰，欧洲迈向持续复苏仍需经受多重考验。

首先，疫苗接种正与变异病毒传播“赛跑”。近日，英国、葡萄牙、西班牙等地新增感染人数再度升高。德国卫生部长施潘警告说，有迹象显示整个欧洲的疫苗接种行动“正在失去动力”，而德尔塔变异毒株蔓延可能在整个欧盟引发新一波疫情。

欧盟委员会认为，变异病毒出现和传播的风险使加快接种疫苗变得更加重要。疫情变化导致的封禁措施调整，将对企业和家庭行为造成影响，进而构成经济风险。

荷兰ING银行警告说，虽然欧元区消费者信心正在快速改善，但不应忘记德尔塔病毒正在欧洲传播，而夏季旅行季可能加速其传播。

欧洲央行行长拉加德指出，欧元区经济很可能避免了疫情暴发初期欧洲央行所设想的“最糟糕的情况”，但仍面临病毒变异风险。

其次，供需失衡与通货膨胀风险不断上升。疫情暴发以来，欧洲制造业较服务业复苏更早、更稳定。截至今年6月，欧元区制造业已连续12个月扩张。然而，需求快速恢复给制造企业造成产能压力，零部件短缺、价格上涨，交货周期延长，库存严重不足。与此同时，全球供应链尚未完全恢复，物流不畅也对供给端造成影响。

在市场研究机构埃信华迈经济学家威廉姆森看来，为了保护自身免受未来可能出现的供应链中断影响，欧洲制造企业安全库存不断增加，使短期内供需失衡进一步加剧。

供需失衡加上国际大宗商品价格上涨使欧洲通胀压力快速上升。欧盟委员会预测，2021年欧盟及欧元区通胀率将分别达到2.2%和1.9%。“我们将不得不密切关注通胀上升。”欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯说。

通胀变化不仅影响居民消费，还直接影响欧洲央行货币政策取向。一直以来，欧洲央行的超宽松货币政策，特别是疫情后推出的1.85万亿欧元紧急资产购买计划是保持欧元区流动性、支持经济复苏的关键，而随着通胀压力加大，对其收紧货币政策的预期有所上升，金融市场面临深度调整风险。

作为欧洲央行理事会成员，德国和奥地利央行行长近日公开呼吁缩减或尽早退出购债计划，收紧货币政策以抑制通胀。但拉加德认为，目前通胀上升预计只是“暂时现象”，明年3月后购债计划可能向新形式过渡。

第三，内部分化明显，经济转型任重道远。欧盟及欧元区经济复苏不平衡，内部分化明显。欧盟委员会指出，各成员国复苏进程差异很大，有些国家经济产出在今年三季度即可恢复到疫情前水平，有些则需要更长时间。

此外，欧盟主张抓住疫情后复苏机遇期，加快数字化和绿色转型，从而实现更可持续、更具竞争力的经济增长。然而，在防疫形势依然严峻之际，经济改革和转型可否在各成员国落到实处犹未可知。欧洲各国能否通过改革在后疫情时代走上持续、稳定、平衡的经济增长之路，也充满变数。

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