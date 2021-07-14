新华社达卡7月14日电 通讯：感谢祖国 “春苗行动”为在孟加拉国中国公民健康护航

新华社记者刘春涛

孟加拉国新冠疫情自6月中旬再次恶化，孟卫生部门7月12日公布的单日确诊病例创新高，达到13768例。

自中国3月启动为海外中国公民接种新冠疫苗的“春苗行动”以来，中国驻孟使馆与孟总理府和相关部门密切沟通，推动“春苗行动”尽早在孟落地。一系列高效举措让在孟中国公民在当地疫情恶化前及时接种了疫苗。

5月12日，首批中国国药新冠疫苗在中孟各方共同努力下由孟加拉国军机运回孟加拉国。随后，在孟卫生部门大力支持和配合下，中国驻孟使馆和在孟中资企业协会、孟华侨华人联合会三方通力合作，来自两个协会及其会员单位的数十名志愿者分赴各接种点，为接种现场提供精心细致的安排和暖心周到的服务。

5月29日，“春苗行动”正式启动。首批约1600名在孟中国公民在首都达卡接种了第一剂疫苗。随后，“春苗行动”接种人群扩大到孟加拉国8个大区的2600多名中国公民。

博里萨尔地区是开展“春苗行动”的8个大区之一，报名的212人分布在不同区域。为保证每个人都能顺利接种疫苗，中国电建海投巴瑞萨发电公司的志愿者们在中国驻孟使馆指导下，分工合作，逐一电话通知到位，告知登记事宜和接种注意事项，并为每个单位指定了一名联系人，建立了“博里萨尔大区‘春苗行动’通知群”。“前期工作虽然繁琐，但只有这样才能使疫苗接种时效率更高，更加安全。”志愿者孙庆雷说道。

6月29日凌晨3时多，博里萨尔大区志愿者们带齐装备在项目营地大门前集合。为了不耽误上午的接种计划，志愿者们只带了点饼干和矿泉水当早餐便驱车出发，一路颠簸了约4个小时，才到达定点医院。

进行环境消杀，布置接种现场，设计接种流程……一直忙到9时，疫苗接种工作正式开始。

现场接种人员经志愿者逐一登记、发放号码、指导填写表格后，被引导到接种台接种疫苗，留观30分钟无异常后自行离开。接种过程中，志愿者随时与未接种人员联系，确定到现场的时间，随时做好准备。“由于我们的流程很合理，整个接种过程十分顺畅，效率很高。”志愿者罗时涛说。

“谢谢你们，谢谢祖国！”在接种过程中，不断有同胞向志愿者表达感谢。志愿者们的服务，同胞们看在眼里记在心中。“感谢祖国，‘春苗行动’为我们的健康保驾护航！”现场接种疫苗的同胞自发聚集在一起高呼。

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