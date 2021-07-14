新华社香港7月14日电 针对美国国务院发言人普莱斯在记者会上胡说八道，抹黑香港国安法和特区法治，毫无理据攻击香港营商环境，粗暴干涉香港事务和中国内政，外交部驻港特派员公署发言人14日表示强烈不满和坚决反对，正告美方立即停止一切妖言惑众的政治表演，立即停止损害中美互利共赢经贸关系的错误行径。

发言人表示，香港国安法制定实施以来，香港迎来由乱及治的历史转折，开启良政善治的崭新篇章，有力维护了国家安全，让法治彰显、社会安宁、市民安心，香港居民依法享有的权利自由得到更好保障，外国在港投资者获得更加安全、稳定、可预期的营商环境。这符合广大香港居民的根本福祉，也符合包括美驻港企业在内国际持份者的共同利益。

发言人指出，美方颠倒黑白、不分是非，大肆抹黑香港国安法和香港营商环境，企图误导在港美企和国际企业，就是见不得香港好、不希望香港治，其打“香港牌”阻遏中国发展的险恶用心昭然若揭。美方任何威胁、恫吓、施压都干扰不了中方维护国家主权、安全、发展利益的坚定决心，都阻挡不了“一国两制”实践行稳致远的历史进程，包括香港同胞在内的中国人民决不吃这一套，相信国际有识之士一定会擦亮眼睛，识破美方的伎俩，作出正确的选择。

发言人强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。我们再次敦促美方恪守国际法和国际关系基本准则，放弃反中乱港的痴心妄想，立即停止以任何方式干预香港事务和中国内政。

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