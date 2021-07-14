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中方支持哥伦比亚政府继续有效落实和平协议

2021年07月14日16:15 | 来源：新华社
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　　新华社联合国7月13日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽13日表示，中方支持哥伦比亚政府继续有效落实和平协议，加强国家治理，维护安全稳定，大力发展经济，提高人民福祉，化解分歧矛盾，促进社会和解，为明年大选顺利举行创造良好条件。

　　耿爽在当天举行的安理会哥伦比亚问题公开会上说，今年是哥伦比亚和平协议签署5周年。在哥伦比亚政府及有关各方共同努力下，在联合国和国际社会大力支持下，和平协议各领域工作全面推进，协议落实取得积极进展。这对哥伦比亚至关重要，对地区和平稳定也具有重要意义。中方对此感到由衷高兴。同时，全面落实和平协议是一个长期过程，难免会有一些波折。今年4月以来发生的全国性罢工和示威活动表明，哥伦比亚局势仍存在不稳定因素，协议执行也还面临不确定性。

　　耿爽说，中方支持哥伦比亚政府克服疫情困难，根据和平协议要求，执行好前武装人员参与生产项目、非法作物替代种植项目，加快前武装人员融入社会进程。

　　他还表示，中方支持哥伦比亚政府加快实施土地改革，解决贫困、社会不公和农村地区欠发展等问题；支持哥伦比亚政府加强安全措施，全面打击武装团伙和有组织犯罪，为和平协议落实提供安全保障；支持哥伦比亚政府和大众党就过去5年和平协议落实情况开展讨论，并以此为契机，巩固各方对建设和平进程的信心和支持。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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