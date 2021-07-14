有一种感觉，这两天，中国和俄罗斯都在看美国的笑话！

至少三个笑话吧。

7月13日的记者会，外交部发言人赵立坚就很严肃地说，我要给大家讲两个笑话。

都是与美国相关的笑话。

第一个笑话，赵立坚是这样说的：

我给大家讲个笑话。 美方在这份报告中写道，“本届政府将捍卫和保护世界各地的人权”。这十分荒谬可笑。美国政府人权历史和现状劣迹斑斑。美方有些人自己生了病，却老想着给别人把脉开药。按这种荒谬逻辑做出来的报告，就是废纸一张。

嗯，他提到的美国报告，是前一天美国国务院向国会提交的年度《埃利·维塞尔种族灭绝和暴行预防法》，内容嘛，大家其实也可以想象。

对中国的各种攻击！

也难怪赵立坚反驳：美方有些人自己生了病，却老想着给别人把脉开药。

美国无私的国际主义精神，确实让人佩服，佩服。

但这只是第一个笑话，第二个笑话呢？

赵立坚接着说：

我再给大家讲个笑话。美方在这份报告中再次污蔑中国政府在新疆犯下所谓“种族灭绝”和“反人类罪”，这是本世纪最大的谎言。这一谎言荒谬至极，让中国人民彻底看清了美国政府的本质，也让他们在中国人民心目中的形象垮塌、信誉扫地。说到种族灭绝和反人类罪，这顶帽子给美国戴是再合适不过了。

本世纪最大的谎言是什么？

别说你还不知道。赵立坚老师给出了答案，美方所谓的中国在新疆“种族灭绝”和“反人类罪”的指控。

美国人的脑回路，真有点摸不透。但我总觉得，这真是美国外交的一大昏招。你越是这样无证据指控，越让中国人对美国警惕，美国你这样做，到底是什么祸心？

毕竟新疆的恐怖事件，全中国都记忆犹新且深恶痛绝。你们美国人反恐是反恐，中国人反恐就是“种族灭绝”和“反人类罪”，美国你是真不了解中国民意啊。

我想，这里面的逻辑，美国某一天会明白过来的。

中国人在看美国的笑话，在俄罗斯，更让人匪夷所思的笑话出来了。

还有图有真相。

“今日俄罗斯”电视台就播放了一段视频：一名男子靠近一铁路信号灯，仔细观察后，将信号灯卸了下来，随后环顾了一下四周，似乎是看看周围有没有摄像头，最后，似乎他感觉到没啥风险，捡起信号灯就走入了附近的森林……

但偏偏，这里是有摄像头的，他的一举一动，都被拍了下来。

事件其实发生在今年春天，俄罗斯警方突然发现，莫斯科郊外某火车站附近，居然少了一个信号灯，随后调出监控发现了上面一幕。而这个偷信号灯的贼，居然是美国驻俄罗斯大使馆的工作人员，名叫帕尔克尔·威尔逊。

他当时偷走信号灯后，将信号灯放到了汽车后备箱。一辆红色外交牌照汽车的后备箱。

估计俄罗斯人也很诧异：你好好的外交工作不做，却去莫斯科郊外偷铁道信号灯。

很有个性的俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃，12日就发飙了，痛骂威尔逊把火车乘客的生命和健康置于危险之中，这一点也不好笑。

确实让人有点后怕。毕竟，这是铁道上的信号灯，如果没及时发现问题，真发生什么意外，那可会是车毁人亡的。

这是什么行为？

扎哈罗娃随后举了契诃夫著名短篇小说《预谋犯》来比喻这个案件：有人偷了铁路枕木上的螺丝钉，当审判官说这很危险的时候，盗窃者辩护说，他就是需要一颗钓鱼的坠子……

然后，扎哈罗娃感慨：这名美国大使馆的工作人员，或许也需要用这个信号灯做些什么……

有意思吧，美国外交官，你这是让俄罗斯看笑话。

但美国人估计还不大好自我辩解。

因为赵立坚讲完两个笑话，开始给美国人上课，提醒美国人，你有一系列事情不要忘了：

美方不要忘了100年前惨遭屠杀的塔尔萨非洲裔的冤魂， 不要忘了在西进运动中惨受驱逐和屠杀的印第安人， 不要忘了“弗洛伊德”们的呐喊。 美方漠视人权， 让60多万人在疫情中被夺走生命， 让少数族裔生活在种族仇恨犯罪的恐惧中， 使难民、移民身陷悲惨处境， 使数百万儿童饱受虐待、贫困和强迫劳动之苦。 美方还连年在海外军事行动中非法杀戮、虐待别国平民，铁证如山。

嗯，赵立坚老师免费授课，美国人会认真听讲吗？

但更让人百思不得其解的是，美国外交官为什么要偷俄罗斯铁路信号灯？是什么样的力量，驱使美国外交官干出这种事情来？美国人不会责怪，又是克格勃设下的套吧？

难不成，真如蓬佩奥说的“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃”。但那是CIA，美国国务院也CIA化了？

现在被抓了现行，美国怎么办？

美国不愿意放弃威尔逊的外交官豁免权。因为放弃了，那肯定会被抓进去坐牢。俄罗斯的要求也很简单：要么取消他外交外交豁免权，要么他赶紧滚出俄罗斯。

但哪怕威尔逊回美国了，这个故事，估计每隔一段时间，就会被俄罗斯人提起一次：你瞧瞧美国的外交官，居然去偷俄罗斯的信号灯！

这个美国人的脑回路，我还是没想明白。

(责编：燕勐、杨牧)