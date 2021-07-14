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古巴外长谴责美国政府插手破坏古社会稳定

2021年07月14日13:08 | 来源：新华社
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　　新华社哈瓦那7月13日电（记者朱婉君）古巴外长布鲁诺·罗德里格斯13日谴责美国政府直接插手11日在古巴发生的游行活动，企图破坏古巴社会稳定。

　　罗德里格斯在当天召开的新闻发布会上出示相关证据，指出美国政府长期投入大量资金用以干涉古巴内政，近期更加大资助部分在美群体和企业通过社交网络在古巴煽动骚乱，并以古巴疫情形势为借口企图对古巴发起人道主义干预，实际上是要发动军事干预。

　　他表示，美国政府不负责任的行为将造成严重后果，损害两国利益。他驳斥美国政府在相关表态中无视美国对古巴长期实施封锁对古造成的负面影响，要求美国政府听取大部分美国民众意愿解除对古封锁。

　　罗德里格斯强调，由于古巴民众普遍支持古巴革命和古巴政府，11日在古巴发生的游行活动未演变为社会暴动，而是有限规模的骚乱。

　　古巴部分地区11日发生游行活动，古巴国家主席迪亚斯-卡内尔随后前往一处事发地与民众交流，并两次发表电视讲话。他在讲话中谴责美国政府资助反古势力，揭批美国政府在新冠疫情期间仍不断加强对古巴封锁，目的是扼杀古巴经济，引发社会动荡，要求美国解除对古封锁，尊重古主权。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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