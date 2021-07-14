7月13日，人们佩戴口罩在西班牙首都马德里出行。新华社记者 孟鼎博 摄

新华社马德里7月13日电（谢宇智）西班牙卫生部13日发布的疫情数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例43960例，累计确诊达4015084例；新增死亡病例13例，累计死亡81033例。

在放松各项限制性措施后，西班牙近日出现严重疫情反弹。目前加泰罗尼亚自治区是该国疫情最严重地区，过去14天该自治区平均每10万人新增确诊病例数已达1014例；当地重症监护室病床有20.92%被新冠患者占用，这一数字远高于8.21%的全国平均水平。加泰罗尼亚自治区政府正在研究是否需要对部分疫情严重地区实施新的限制措施。除加泰罗尼亚外，全国还有多个自治区也在考虑重新实施宵禁。

7月13日，人们在西班牙首都马德里的户外就餐区用餐。新华社记者 孟鼎博 摄

西班牙疫情反弹部分原因是德尔塔变异毒株在该国的迅速传播。据西班牙卫生部发布的数据，目前感染德尔塔变异毒株的病例数已占西班牙新增病例数的约60%。此外，由于西班牙实施按年龄降序接种疫苗的计划，致使绝大部分年轻人至今尚未受到疫苗保护，新一波疫情也与年轻人群的高感染率有关。数据显示，该国20至29岁年龄段人群中，过去14天平均每10万人的新增感染病例数高达1421例。

西班牙各大自治区正在加快推进疫苗接种。西班牙卫生部13日发布数据显示，截至目前，全国已有22139864人接种了全剂量的新冠疫苗，这一数字占西班牙人口的46.7%。

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