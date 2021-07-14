新华社华盛顿7月13日电 综述：美新增新冠病例数激增 德尔塔毒株加速传播

新华社记者谭晶晶

近期，美国新增新冠确诊病例、死亡病例数持续上升，疫情呈反弹迹象。专家认为，病例激增与新冠变异病毒德尔塔毒株在全美加速传播、年轻群体暑期社交活动增多以及未接种疫苗的群体易受感染等因素有关。

美国疾病控制和预防中心最新数据显示，近期，美国7日平均日增新冠病例数持续增加，截至12日的7日平均日增病例数为21420例，为5月底以来的新高；7日平均日增死亡病例也在上升，目前平均日增死亡病例约200例。

美疾控中心9日发布的每周疫情报告显示，美国日均新增病例较前一周增加了16%；日均新增死亡病例较前一周降低25.2%；日均新增住院病例较前一周增加8.6%，约每天2000例。

报告称，德尔塔毒株目前正在全美加速传播，已成为美国的主导型新冠变异病毒。早期数据显示，感染德尔塔毒株的病例已占到美国新增确诊病例总数的50%以上，在部分地区尤其是疫苗接种率较低的地区所占比例更高。

在变异病毒加速传播的同时，近来美国疫苗接种进度呈减缓趋势。美疾控中心每周报告显示，截至8日，全美7日平均每日疫苗接种量为约23.9万剂，较前一周下降54.5%。

美国总统拜登此前宣布的疫苗接种目标是在7月4日独立日前，让70%的成年人接种至少一剂新冠疫苗。美国福布斯网站报道称，仅18个州及华盛顿特区在7月4日前完成了这一目标。美国南部、中西部、东部很多地区远远落后于预期进度。

美疾控中心表示，在疫苗接种率较低的地区，新增确诊病例和住院病例都在上升。近几周数据显示，18至49岁的成年人占新冠住院病例的40%以上。

即便是在加利福尼亚州、伊利诺伊州、纽约州、佛蒙特州等疫苗接种率较高的地区，新增确诊病例也在攀升。加州洛杉矶县公共卫生部门13日表示，过去1个月该县新冠确诊病例激增。

美疾控中心主任萝谢尔·瓦伦斯基日前表示，6月美国超过99%死于新冠的人都未接种疫苗。

美国公共卫生部门官员和专家表示，民众尽快接种疫苗对于疫情防控至关重要。如果德尔塔毒株继续广泛传播，可能还会演变出更加危险的变异病毒，导致更多病例，使又一波疫情在秋季卷土重来。

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