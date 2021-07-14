美国食品和药物管理局12日警告，强生新冠疫苗可能引发罕见的吉兰巴雷综合征，不过几率“非常低”。药管局将委派外部专家组进一步调查此事。

吉兰巴雷综合征是一种自身免疫性周围神经病，症状包括肌肉无力、轻度远端部位感觉缺失、行走困难、面部表情困难等，大多数患者能够康复，但也有少数病例会瘫痪乃至死亡。

吉兰巴雷综合征可能由多种因素触发，例如流感、巨细胞病毒、寨卡病毒，在极少案例中有人在接种特定疫苗后出现这种综合征。

美国药管局12日在写给强生公司的信中说，接种者可能在注射强生新冠疫苗后6周内出现吉兰巴雷综合征，“不过这种几率非常低”。接种者如果出现肌肉无力或刺痛感，尤其是腿部和胳膊，继而扩散到身体其他部位，应尽快就医检查。此外，吞咽困难、复视、膀胱或肠道功能紊乱等症状也应引发警惕。

据路透社报道，美国迄今大约1280万人接种了只需注射一剂的强生新冠疫苗。药管局初步接到100例接种者出现吉兰巴雷综合征的报告，其中95例重症者需要住院。目前，已有1人死亡。

美国药管局说，上述患者中，多数是男性，其中不少人年龄在50岁及以上。

强生公司发表声明，表示正就此事与监管部门展开磋商。

上周，欧洲监管部门对阿斯利康疫苗发布类似警告，指出一些人在接种阿斯利康新冠疫苗后出现吉兰巴雷综合征。

阿斯利康疫苗与强生疫苗技术存在相似性。美国疾病控制和预防中心5月说，美国报告数十例接种强生疫苗后出现罕见严重血栓的病例，其中大部分为女性，与欧洲阿斯利康疫苗接种者先前报告出现的血栓症状相似。

美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的辉瑞疫苗、美国莫德纳公司研发的新冠疫苗均为mRNA（信使核糖核酸）疫苗，目前尚未报告发现高于正常水平的吉兰巴雷综合征病例。

据估算，美国每年有3000至6000人罹患吉兰巴雷综合征，其中多数人能够康复。

1976年，美国新泽西州发现人感染猪流感病例，卫生部门随后推出疫苗接种计划。然而，在4500万接种者中，大约500人出现吉兰巴雷综合征，疫苗接种被迫终止。迄今未有研究证实这种疾病与疫苗有关，但是此事令不少美国人对疫苗产生不信任感。

2009年，美国暴发H1N1流感疫情，一些人报告在接种流感疫苗后出现吉兰巴雷综合征。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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