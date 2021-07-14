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美国商务部长寻求放松入境限制

2021年07月14日13:02 | 来源：新华网
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　　美国商务部长吉娜·雷蒙多12日接受路透社采访时说，她正在推动联邦政府进一步放松因新冠疫情而实施的入境限制，让全球大多数地方的人可以入境美国。美国卫生部门担心，这可能导致更多疫情反弹。

　　据路透社报道，美国数十个商业团体、国会议员以及外国政府官员催促约瑟夫·拜登领导的民主党政府放松前任共和党政府施行的入境限制。“我们正在着手这件事，”雷蒙多说，“我真的在努力推动。”

　　雷蒙多9日同卫生与公共服务部长哈维尔·贝塞拉会面，但没有得到何时决定解除入境限制的消息。雷蒙多说，卫生与公共服务部下辖疾病控制和预防中心“感到不安，（因为）难以获悉人们是否接种疫苗”，无可靠的“疫苗护照”是个大障碍。

　　美国现不允许近期到访过英国、伊朗、巴西、印度和欧洲申根国家等地的非美国公民进入美国，也禁止旅客出于非必要目的从加拿大、墨西哥跨陆地边界入境。

　　按照白宫的说法，美方正和欧盟、英国、加拿大和墨西哥讨论如何最终解除旅行限制，但目前还没有时间表。旅游业人士认为，8月底以前无望解除限制。

　　知情人士披露，美国交通部长皮特·布蒂吉格与雷蒙多共同推动政府解除旅行限制。然而，一些政府官员担心向更多境外旅客打开国门，会导致美国国内新冠感染率攀升。（林淑婷）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、徐祥丽)

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