美国商务部长吉娜·雷蒙多12日说，美国总统约瑟夫·拜登尚未获得足够民主党人支持，以确保总额4000亿美元的老人和残疾人居家看护支出预算案在国会通过。

雷蒙多为她90岁的母亲购买全天候看护服务。她说，如果不增加联邦资助，美国人口老龄化问题将像“一吨砖块”砸向这个国家，而现状“不堪一击”。

雷蒙多当天接受路透社记者采访时说，如果联邦政府不采取行动，许多女性将难以重返或保住工作岗位，致使美国经济遭受损失。新冠疫情期间，数以百万计美国女性为照顾父母或无法上学的孩子不得不离开职场。现在仍有150万女性因为这个原因没能重返工作岗位。

她说，现有的看护体系依靠女性免费看护亲人，或向以非白人女性为主的看护人员支付低廉薪水购买看护服务，这种做法不可持续。

雷蒙多说：“给这些女性加薪将极大刺激经济。如果我们做不到这一点，将极大拖累经济……这是一场危机。”

美国政府官员和一些人口老龄化专家说，随着第二次世界大战后“婴儿潮”时代出生的人口步入老年阶段，看护人员数量缺口令人惊心。

美国最新人口普查结果显示，美国3.28亿人口中，16.5%即5400万人年龄超过65岁。到2030年，超过65岁的人口数量将增长至7400万人。通常最需要看护的人群、即85岁以上人口数量增长更快。

拜登3月说，在今后10年间为医疗保健项目(Medicare)斥资4000亿美元，为老人和残疾人居家看护服务提供补贴，同时提高看护人员薪酬。

不过，并非所有民主党人支持这4000亿美元支出。雷蒙多说，她将继续游说对此持怀疑态度的民主党人，“大家不是多反对，但毕竟4000亿美元是一大笔钱，他们的疑问需要好好解答。”（卜晓明）（新华社专特稿）

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