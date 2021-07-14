本月早些时候刚宣誓就职的以色列总统伊萨克·赫尔佐格12日与土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安通电话，讨论双边关系。西方媒体用“罕见”一词描述这次通话，暗示两国关系可能解冻。

两国总统府均发表声明证实，赫尔佐格与埃尔多安通话，两人强调以土关系对“东地中海地区的安全和稳定发挥重要作用”，两国合作具有巨大潜力。

埃尔多安在通话中说，尽管双方存在分歧，但保持对话相当重要，尤其对于解决巴以冲突而言。

美联社报道，土耳其与以色列曾经关系亲密，但埃尔多安执政后，土耳其的外交立场偏向于支持巴勒斯坦，土以关系逐渐紧张。

欧盟也希望与以色列“重启”外交关系。欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利12日说，以色列外交部长亚伊尔·拉皮德的来访给双边关系“重新开始”带来机遇。拉皮德回应说，双边关系“已经翻开新篇章，尤其在经济领域”。

以色列前总理本雅明·内塔尼亚胡当政时期，欧盟同样因为巴以问题与以色列关系不睦。内塔尼亚胡的政治对手6月组建联合政府，终结内塔尼亚胡连续12年的执政。（王宏彬）【新华社微特稿】

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