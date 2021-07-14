德国总理安格拉·默克尔12日说，即便从俄罗斯通往德国的“北溪-2”海底天然气管道项目建成，乌克兰仍将维持天然气过境国地位。

默克尔当天在首都柏林会晤到访的乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基。泽连斯基重申“北溪-2”将给乌克兰及欧洲地区带来“潜在安全威胁”。默克尔说，德国会重视乌方忧虑，将竭尽所能确保乌克兰保留关键的过境费收入。

“北溪-2”项目穿过波罗的海，预期今年夏天完工，耗资100亿欧元，将使俄罗斯对德输气量翻倍。管道绕开俄对欧输气传统线路必经的乌克兰，将导致乌方每年损失过境费约10亿欧元。

乌克兰还担心，“北溪-2”项目建成后，乌克兰少了牵制俄罗斯的一个筹码。美国和部分欧洲国家也强烈反对这一项目，认定这会加深欧洲对俄能源依赖度，增强俄罗斯地缘政治影响力。俄政府说，美方阻挠“北溪-2”项目意在挤占俄罗斯在能源市场的份额，企图向欧洲高价兜售更多美国液化天然气。

就美国以“北溪-2”项目威胁欧洲能源安全为由制裁项目参建方，俄罗斯政府先前说，美国这一举动违反国际法，是“不公平竞争”，俄方将继续推进项目建设。

据法新社报道，为缓和紧张局势，德国设法促成一份协议：到2024年底，不论是否使用过境乌克兰的管道，俄罗斯天然气工业公司都将向乌方支付过境费。德方多次表示愿意扮演中间人角色，确保乌克兰收到过境费。

“这是我们对乌克兰的承诺，我会信守承诺，我相信今后的德国总理也会。”默克尔说。

默克尔定于15日访问美国，将会晤美国总统约瑟夫·拜登，议题包括“北溪-2”项目。拜登政府今年5月取消对“北溪-2”项目部分参与方的制裁，以期改善美欧关系，寻求德国在乌克兰问题上与美合作施压俄罗斯。

默克尔12日在会晤泽连斯基前告诉媒体记者，她不确定德美之间围绕“北溪-2”的争议能够经由两国首脑会晤得到最终解决。（李彦南）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、徐祥丽)