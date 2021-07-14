新华社杜尚别7月13日电 当地时间7月13日，塔吉克斯坦总统拉赫蒙在杜尚别会见国务委员兼外长王毅。

王毅向拉赫蒙转达了习近平主席的亲切问候。王毅表示，在两国元首引领推动下，中塔关系正处于历史最高水平。中方视塔为值得信赖的兄弟和可靠伙伴。当前国际形势正在发生深刻复杂变化，双方要坚定支持对方维护本国核心利益，防范外部势力干扰破坏。塔方在涉及中方核心利益的问题上给予中方有力支持，也是在捍卫国际公平正义和国际关系基本准则。中方将一如既往坚定支持塔各项内外政策，坚定支持塔维护国家主权和安全。明年中塔将迎来建交30周年，两国关系面临新的发展机遇。中方愿同塔方共同努力，持续巩固两国政治互信，深化各领域合作，打造高质量、深层次的中塔发展共同体，构建坚不可摧的中塔安全共同体，维护两国共同利益，助力地区和平发展。

王毅说，中方将继续坚定支持和帮助塔方抗击疫情，深化两国务实合作特别是共建“一带一路”合作。双方要着眼后疫情时期，加快两国发展战略对接，拓展高科技、高端制造、数字经济等新兴领域合作，实施一批新的具有示范效益的大型项目。当前阿富汗局势迅速演变，中塔应开展更实质的安全合作，携手抵御风险挑战，共同防范外部势力干涉。中方赞赏塔方在担任上海合作组织轮值主席国期间为推动组织发展所做的大量工作，支持塔方在本组织成立20周年之际举办一次成功的峰会。

拉赫蒙请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，热烈祝贺中国共产党成立100周年，表示相信在中国共产党带领下，中国人民一定能取得新的更大成就。塔中是全面战略伙伴，也是近邻，双方政治、经济、人文等领域高水平合作持续推进，安全合作富有成效。塔方愿与中方进一步深化各个领域、各种形式的互利合作。新冠肺炎疫情是全人类挑战，中国是抗疫最成功的国家，为世界公共卫生和全球抗疫作出了重大贡献。感谢中方全力支持塔抗疫，塔方希进一步加强与中方在疫苗等领域合作。塔方愿与中方进一步密切在“一带一路”框架下的合作，特别是农业、互联互通和大项目合作，共同打击“三股势力”、跨国有组织犯罪、网络犯罪，深化双方安全领域战略伙伴关系。感谢中方支持塔方担任上合组织轮值主席国工作，塔方愿与中方一道推动上合组织发展，在阿富汗问题上密切协作，共同维护地区和平与安全。

当日，王毅还同塔外长穆赫里丁举行会谈，出席有关双边合作文件签字仪式并共同会见记者。

(责编：胡永秋、杨光宇)