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中国驻英大使郑泽光举行到任线上招待会

2021年07月14日11:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦7月13日电 （武一丹）7月13日，中国驻英大使郑泽光及夫人华梅举行到任线上招待会。郑泽光大使在题为《牢记使命 砥砺前行》的致辞中指出，中英双方应拓展互利务实合作，夯实友好民意基础。

“我深感使命光荣、责任重大。我带着促进两国人民友谊与合作的诚意而来，期待着与英国政府和各界朋友携手努力，推动中英关系健康稳定向前发展。”郑泽光大使在致辞中回顾了中英建交以来双边关系取得的长足进展，表示面对新形势、新任务，中英双方更应坚持从两国人民和世界人民根本利益出发，弘扬半个世纪前的战略远见和政治魄力，牢牢把握合作的正确方向，排除各种干扰，推动中英关系持续向前发展。

郑泽光强调，中国是英国的合作伙伴和发展机遇，而不是挑战、威胁或对手。在这个重大战略问题上，不能有任何误解误判。双方应积极寻找和扩大利益汇合点，聚焦合作、推进合作。对于差异和分歧，双方应在尊重彼此核心利益和重大关切基础上，通过坦诚对话，扩大共识，积累互信。

郑泽光指出，中英双方应拓展互利务实合作，夯实友好民意基础。 尽管受新冠肺炎疫情冲击，去年中英双边贸易和投资仍逆势增长并创下新高，今年第一季度中国跃升为英国最大货物贸易伙伴，这反映出两国经贸合作的强大韧性和巨大潜力。中英将分别举办《生物多样性公约》第15次缔约方会议和《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议，双方应就办好两场大会加强协调合作。 他还表示，中英都是体育、文化、艺术强国，中方欢迎英国冬奥团队参加北京冬奥会。 

(责编：崔译戈、刘慧)

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