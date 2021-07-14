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中国赴刚果（金）维和部队218名官兵被授予联合国“和平勋章”

2021年07月14日11:07 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡7月13日电 （记者邹松）2021年度联刚稳定团南部战区维和部队联合授勋仪式12日在“中国半岛”营区隆重举行，来自中国、巴基斯坦、印度尼西亚、乌拉圭等4个国家的维和官兵参加了活动。中国第24批赴刚果（金）维和部队218名官兵全部被授予联合国“和平勋章”。为体现授勋仪式的庄重严肃，南部战区首次组织多支维和部队联合授勋，以纪念和表彰维和官兵在刚果（金）任务区作出的突出贡献。

上午9时许，授勋仪式正式开始。中国和巴基斯坦维和部队乐队率先亮相，6支方队伴随着嘹亮的军歌有序入场，在阅兵大道整齐列队。联刚稳定团司令马科斯·德萨·阿方索·科斯塔中将对维和部队进行检阅，并为官兵代表颁授联合国和平勋章。随后，分列式开始，各国受阅方队依次通过观礼台，中国维和部队步伐铿锵、口号嘹亮、军容严整，赢得现场嘉宾热烈掌声。

“你们为维护世界和平和地区稳定、促进经济社会发展、改善当地民众生活条件做了大量工作，是任务区最优秀、最受欢迎的队伍。”联刚稳定团司令在致辞中充分肯定中国维和部队的出色表现。他表示，中国维和部队作风过硬、专业精湛、敢于担当，圆满完成联刚稳定团赋予的各项任务，特别是尼拉贡戈火山喷发后，中国维和部队全力投入人道主义救援任务中，紧急抢通灾民转移交通“生命线”，刚果（金）人民将永远铭记在心。

授勋结束后，各国维和部队进行了文化节目展示，中国官兵表演的舞龙舞狮、川剧《变脸》、民族舞蹈、武术等节目受到欢迎。随后嘉宾们还参观了中国维和部队书画展，并与维和官兵合影留念。

(责编：崔译戈、刘慧)

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