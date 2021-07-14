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印尼单日新冠确诊人数逼近5万 成为世界单日确诊人数最多的国家 

2021年07月14日09:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达7月13日电 （记者张杰）印度尼西亚卫生部7月13日公布数据显示，过去24小时内，印尼新冠疫情单日新增确诊病例47899例，累计确诊达到2615529例，同日因新冠死亡病例增加864人，总数达到 68219人。印尼连续两天每日单日确诊人数超过 40000人，其中7月12日的确诊数据为40427例，超过英国和印度成为全球单日新增最多的国家。

印尼防疫总指挥7月12日在发布会上称，印尼目前疫情仍在可控范围内，政府已经在病例样本检测、人口流动限制、全民疫苗接种、药物和氧气供应、医院床位等方面进行全面的资源调配。印尼政府希望通过当前强制执行社区活动限制（简称紧急PPKM）将人口流动降低20%以上，以应对本轮的新冠疫情，但到目前为止，社区人口流动性仅下降了10-15%。预计在未来的4-5天，疫情会向好的方向发展；预期到下周，流动性会进一步减少，疫情或可趋于控制。

但印尼媒体和舆论对当前该国的第二波疫情较为悲观，认为官方公布的数据远低于实际情况。雅加达卫生局与印尼大学公共卫生学院 (FKM) 团队曾于 2021年3月15日至3月31日进行的血清学调查显示，首都 44.5% 的人口新冠抗体呈现阳性，多达 81.6% 的感染者未被发现。 

(责编：崔译戈、刘慧)

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