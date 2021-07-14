人民网北京7月13日电 （记者谢佳宁）古巴驻华大使馆13日发表声明称，近日发生在古巴的颠覆行动是在社交网络中的“SOS Cuba”标签下被鼓励和操纵的，相关社交网络由美国控制。2021年6月15日，“SOS Cuba”曾试图影响古巴向联合国大会提交的要求结束对古巴封锁决议的投票，但因国际社会对古巴的支持而失败。

据古巴驻华大使馆指出，佛罗里达州政府曾向总部位于迈阿密、创设“SOS Cuba”标签的公司提供过资金。该公司的主要政治操作者与受美国政府机构资助的出版物和媒体集团关系密切，构成美国对古媒体战的一部分。

古巴驻华大使馆还表示，2021年7月5日，一家位于佛罗里达州的媒体实验室在推特上发起了古巴人道主义干预运动。在这次针对古巴的行动中，美国政府和推特的政治操纵者大肆运用标签和机器人账户。这些账户曾宣扬暗杀及暴力，但推特并未按照其公司规定阻止此类行为的发生。古巴很快将会向美国政府和推特提交大量指控证据。

7月11日，古巴若干地点发生动乱。古巴政府称，动乱得到美国政府性机构财政资金支持，目的是引发古巴全国范围内的大规模社会暴动，并指控历届美国政府对引发古巴“政权更迭”期待已久，导致了本次动乱。大多数古巴人民自发支持古巴革命及其领导，没有让该阴谋得逞。目前，古巴局势正常，古巴政府在古巴共产党领导下，继续行使其在国内的行政职能。

古巴共产党第一书记、古巴共和国主席米格尔·迪亚斯-卡内尔公开表示，古巴革命将继续捍卫自身权利。古巴人民有捍卫古巴革命的权利和义务。古巴将继续坚定捍卫其自决权、建设社会主义、捍卫主权、领土完整和国家统一的权利，团结一致，反对颠覆大多数古巴人选择的政治制度的行动。

古巴驻华大使馆称，自新冠肺炎疫情发生以来，古巴已收到来自50多个国家的500多份援助，总额达4500万美元，其中大部分为药品、病人护理消耗品及医疗设备。尽管美国对古巴的封锁在新冠肺炎大流行期间加剧，但古巴已研发出五款新冠肺炎疫苗，并开展民众接种本国研发的新冠疫苗，其中27.2%的古巴人接种了至少一剂， 22.9%的古巴人接种了两剂，16.7%的古巴人接种了三剂。

(责编：崔译戈、刘慧)