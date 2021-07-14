新华社德黑兰7月13日电（记者王守宝 高文成）伊朗政府发言人拉比埃13日表示，伊朗正在和美国就交换在押人员进行谈判，伊朗已经做好准备与美国全面交换在押人员。

拉比埃当天在新闻发布会上说，出于人道主义考虑，伊朗准备释放在押的所有美国“政治犯”，以换取美国释放所有在押伊朗人员。伊朗希望“在美国的命令或要求下”被监禁在世界各地的所有伊朗公民获得释放，以换取伊方释放在押美方人员。

拉比埃表示，在美国前总统特朗普执政时期，伊朗曾向美国通报伊方有意交换在押人员的情况，但美方“坚持扣押伊朗人员”，拒绝进行谈判。美国现政府上台后对交换在押人员表示了兴趣。

美国国务院发言人普赖斯13日在例行记者会上表示，美国与伊朗就交换在押人员问题已展开“间接但活跃”的讨论，美方将这一问题的谈判与正在进行的伊朗核问题全面协议相关方会谈分开对待。

据美国媒体报道，美国政府伊朗问题特使罗伯特·马利近日在出席一场线上活动时表示，美伊之间有关在押人员问题的谈判“取得一些进展但仍然不够”，美方的目标是所有被押美国公民获得释放，美方不接受达成“部分协议”。（参与记者：刘品然）

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