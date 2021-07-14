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津巴布韦将4级“封城”措施延长14天以应对新冠疫情

2021年07月14日08:19 | 来源：新华社
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　　新华社哈拉雷7月13日电（记者张玉亮）津巴布韦总统姆南加古瓦13日晚宣布，将该国6月底开始实施的4级“封城”措施延长14天，以应对新冠确诊病例数持续增长的局面。

　　姆南加古瓦当晚在电视讲话中说，过去两周，该国约80%的新增确诊病例为变异新冠病毒德尔塔毒株所致。津政府对确诊病例和死亡病例持续增加深感担忧。为控制疫情蔓延，津政府决定将原定于13日到期的4级“封城”措施延长14天。

　　姆南加古瓦表示，津巴布韦已向所有民众和在津外国公民开放新冠疫苗接种。津政府计划加快疫苗接种速度，在未来两周内为至少100万人接种一剂疫苗。他呼吁民众尽快接种疫苗，以尽早在全国范围内实现群体免疫，遏制疫情发展。

　　6月初以来，津巴布韦面临第三波疫情的严重威胁，新增确诊病例和死亡病例大幅上升。6月29日，津政府宣布在全国实施更为严格的4级“封城”措施，为期两周。相关措施包括缩短政府部门、商业机构的上班时间；延长宵禁时间；除运送食品和药品的车辆外，禁止一切城际旅行等。

　　津卫生部数据显示，7月12日，该国报告新增新冠确诊病例2661例，创该国疫情暴发以来最高纪录，累计确诊70426例；累计死亡2236例。在全国约1400万人口中，超过92万人已接种至少一剂新冠疫苗，其中超过60万人完成两剂疫苗接种。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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