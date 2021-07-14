人民网布鲁塞尔7月13日电 （记者张朋辉）7月13日，联合国人权理事会第四十七届会议通过非洲国家集体提交的打击系统性种族主义决议。

决议谴责系统性和结构性种族主义及一切形式的种族歧视，谴责执法人员针对非洲人和非洲人后裔的持续种族歧视和暴力；回顾2020年5月乔治·弗洛伊德在美国明尼苏达州惨遭谋杀，指出该事件引发人们对系统性和结构性种族主义危害的关注，推动各方在美国和全世界努力解决该问题；认识到跨大西洋奴隶贸易是种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为的主要根源和表现之一，非洲人和非洲人后裔、亚洲人和亚洲人后裔以及土著人当年是这些行径的受害者，现在仍是其后果的受害者。决议要求人权理事会设立一个国际独立专家机制，推动实现种族正义和平等，特别要排除殖民主义和跨大西洋奴隶贸易遗毒的影响，追究肇事者责任，向受害者提供补救。该专家机制将会同人权高专每年向人权理事会提交报告。

中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使在人权理事会对决议草案采取行动时发言表示，弗洛伊德的悲剧凸显在美国和世界范围内打击系统性种族主义和种族歧视的紧迫性和重要性，国际社会必须立即采取行动。该决议为国际社会打击系统性种族主义和种族歧视、切实保障非洲人和非洲人后裔、亚洲人和亚洲人后裔、土著人的人权制定了系统性议程。这份强有力决议的通过，将进一步凝聚国际社会共识，为世界反种族主义事业带来新的推动力，这是对《德班宣言和行动纲领》通过20周年最好的纪念。那些存在严重种族主义、种族歧视、仇外暴力的国家，那些历史上曾参与奴隶制、跨大西洋奴隶贸易和殖民制度或从中获益的国家应拿出政治意愿，勇于为其历史罪行承担责任，勇于为解决当前的种族歧视和排外暴力行为迈出实质性步伐，还受害者真相与公道，与国际社会共同努力实现种族正义和平等，真正促进与保护人权，不要让弗洛伊德和千千万万种族主义受害者的悲剧重演。

非洲国家集团、委内瑞拉等发言谴责系统性种族主义和种族歧视，呼吁国际社会采取变革行动，打击种族主义、种族歧视和警察暴力，全面有效落实《德班宣言和行动纲领》，消除奴隶制、跨大西洋奴隶贸易、殖民主义等遗毒，摒弃“白人至上主义”，努力消除不平等。决议设立国际独立专家机制等后续机制，有助于推动国际社会切实解决种族主义和种族歧视问题，保障非洲人和非洲人后裔、亚洲人和亚洲人后裔、土著人的人权。

这是美国乔治·弗洛伊德被杀事件后，联合国人权理事会首次通过打击系统性种族主义的决议。

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