新华社北京7月13日电 国家主席习近平7月13日晚同土耳其总统埃尔多安通电话。

习近平指出，去年以来，中土两国务实合作取得可喜进展，展现出强劲韧性和巨大潜力，双方就抗击新冠肺炎疫情开展密切合作，为两国关系增添了新亮点。中土即将迎来建交50周年，中方愿同土方一道努力，推动中土战略合作关系得到更大发展。

习近平强调，双方应该坚持尊重彼此核心关切，增强战略互信。中方支持土方维护国家主权、独立、领土完整，走符合自身国情的发展道路，愿同土方加强反恐、安全等领域合作。双方应推进对接共建“一带一路”倡议和土方“中间走廊”计划，探讨优化双边贸易结构的新思路新举措，提升经贸合作水平，推动两国务实合作取得更多成果。中方愿同土方深入开展疫苗合作，助力土方早日战胜疫情。双方应该共同反对溯源政治化、病毒标签化，推动构建人类卫生健康共同体。

埃尔多安再次祝贺中国共产党成立100周年。他表示，今年也是土中建交50周年，对土中两国具有特殊意义。土方重视发展对华关系，愿同中方密切往来，面向未来，积极共建“一带一路”，扩大经贸、基础设施等领域务实合作，欢迎中方企业赴土投资合作。感谢中方为土方抗击新冠肺炎疫情提供宝贵支持。中国疫苗的安全性、有效性得到了世界的认可和信任，土方希望同中方加强疫苗合作。土方过去、现在和将来都坚定奉行一个中国政策，支持中国维护独立、主权、领土完整，打击恐怖主义，不允许任何人利用土耳其领土从事危害中国主权的分裂活动。

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