新华社北京7月13日电 国家主席习近平7月13日晚同巴巴多斯总理莫特利通电话。

习近平指出，巴巴多斯是中国在东加勒比地区的好朋友、好伙伴。中巴建交44年来，两国高层交往不断，合作富有成果。新冠肺炎疫情发生以来，中巴同舟共济、共克时艰。当前，疫情仍在全球蔓延，朋友需要帮助，我们义不容辞。中方将继续同巴方加强疫苗、医疗等领域合作，助力巴方早日战胜疫情。

习近平强调，中巴两国均坚持以人民为中心。中方愿同巴方加强治国理政经验交流，拓展基础设施等领域务实合作，推动中巴关系不断迈上新台阶。中方愿继续为巴方经济社会发展提供力所能及的帮助。双方应加强在国际事务中协调配合，维护发展中国家共同利益。“一带一路”倡议创造了更多共同发展的机遇，中方愿同巴巴多斯等加勒比地区国家推进共建“一带一路”，希望巴方为推动中国同加勒比共同体合作和中拉关系发展作出积极贡献。

莫特利表示，诚挚祝贺中国共产党成立100周年。在习近平总书记远见卓识和坚强领导下，中国成功实现了第一个百年奋斗目标，摆脱了绝对贫困，相信并祝愿在中国共产党领导下，中国必将在实现第二个百年奋斗目标的新征程上取得更大成就。巴方为有中国这样的朋友感到高兴，愿同中方加强双边务实合作和多边沟通协作，共建“一带一路”，推动巴中关系和拉中关系取得更大发展。感谢中方为巴方抗击新冠肺炎疫情提供宝贵帮助，巴方反对将病毒溯源问题政治化，赞赏中方为推动疫苗在发展中国家公平分配作出积极贡献，希望同中方加强疫苗合作。

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