新华社北京7月13日电 国家主席习近平7月13日晚应约同乌克兰总统泽连斯基通电话。

习近平强调，中乌建立战略伙伴关系10年来，两国关系保持健康稳定发展势头，各领域合作取得积极成果，为两国人民带来了实实在在的利益。去年以来，双方携手抗击新冠肺炎疫情，在疫苗等方面开展合作，深化了两国人民友谊。中方愿同乌方一道，弘扬传统友谊，深化相互理解，加强务实合作，以明年两国建交30周年为契机，积极推进中乌关系，助力两国更好实现各自发展目标。

习近平指出，当前，新冠肺炎疫情仍在反复，国际社会唯有团结合作，才能打好这场人类同病毒的艰巨斗争。中方愿同乌方继续加强疫苗、中医药领域等合作，助力乌方战胜疫情。双方要以高质量共建“一带一路”为契机，推动基础设施、中欧班列等项目合作，加强农产品合作，扩大人文交流合作。

泽连斯基表示，中方刚刚隆重庆祝中国共产党百年华诞，乌方对此表示祝贺，并祝愿中国共产党领导中国人民取得更多伟大成就。面对新冠肺炎疫情袭击，中方为乌方及时提供了宝贵帮助，为乌方抗击疫情发挥了重要作用，希望双方加强疫苗、医药等领域合作。乌方高度重视并致力于发展更加紧密的乌中战略伙伴关系。乌方坚定奉行一个中国政策，愿以两国建立战略伙伴关系10周年和建交30周年为契机，同中方推进各领域交流合作。

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