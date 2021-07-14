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外交部：绝不容许任何国家以任何方式插手台湾问题

2021年07月14日08:05 | 来源：新华社
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　　新华社北京7月13日电（记者许可、马卓言）针对日本发布的《防卫白皮书》首次提到台湾周边局势稳定的重要性，外交部发言人赵立坚13日说，台湾是中国领土，台湾问题纯属中国内政，中方绝不容许任何国家以任何方式插手台湾问题。

　　当日例行记者会上，赵立坚在回答有关提问时说，这段时间，日方接二连三拿中国说事，粗暴干涉中国内政，无理指责中方正常的国防建设和军事活动，对中方正当的海洋活动说三道四，渲染所谓“中国威胁”，这是极其错误和不负责任的。中方对此强烈不满和坚决反对。

　　“台湾是中国领土，台湾问题纯属中国内政，中方绝不容许任何国家以任何方式插手台湾问题。中国必须统一，也必然统一，中国实现完全统一最有利于地区和平稳定。”他说。

　　赵立坚说，钓鱼岛及其附属岛屿是中国领土不可分割的一部分。中方在钓鱼岛海域开展巡航执法活动，是行使本国固有权力，正当合法。海警法是一项例行的国内立法，不针对特定国家，完全符合国际法和国际实践。实际上，包括日本在内很多国家早就制定实施了类似法律。日方的“谎言外交”和双重标准可以休矣！

　　他说，“印太战略”旨在推行集团对抗，是要打造地缘争夺的“小圈子”，是冷战思维的复辟和历史的倒退，应该被扫进垃圾堆。日方把太平洋的“自由开放”调门唱得老高，能不能先解决自身试图在太平洋搞核污染水“自由排放”的问题呢？

　　“我们再次敦促日方端正心态，体现出对中国主权的尊重以及对维护地区和平稳定的诚意。”赵立坚说。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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