本报驻巴西记者 毕梦瀛

哥斯达黎加总统阿尔瓦拉多日前签署法令，采取对投资者降低或减免税收等措施，吸引更多国内外投资者加大在哥投资力度，通过提升经济活力、增加就业机会，进一步缓解疫情对该国经济造成的不利影响。

根据法令，外国投资者取得在哥临时居留许可的投资额度，从此前的20万美元降低到15万美元。除对投资者的所得税、增值税、房产转让税以及购买生活用品、私人交通工具的进口税实施减免外，法令还特别强调因产品研发需要而从国外进口有关物品、设备时，一律免除进口税。当地媒体分析，这些举措有助于优化哥投资结构。

阿尔瓦拉多表示，这一促进投资的法令使哥斯达黎加朝着经济复苏的方向又迈进了一步，但哥斯达黎加经济要想获得真正的恢复和发展，社会各界必须共同付出更多努力。

目前，哥斯达黎加外商投资仅占国内生产总值的3.5%，远低于10年前的7.8%。哥斯达黎加旅游部部长赛古拉认为，最新法令的目标在于为哥斯达黎加经济发展注入活力，促使哥外商投资恢复到历史上的较高水平。

除了吸引外商投资，哥斯达黎加政府也在努力实现出口多元化。世界银行近日发布了一份题为“释放哥斯达黎加的增长潜力”的报告。报告指出，哥斯达黎加此前经济发展主要依赖农产品出口，但目前已经逐渐转型为以精密仪器和医疗设备为主体的多品类出口模式。报告强调，持续增强出口商品的多样性，将是哥斯达黎加经济在疫情后实现复苏的关键。

资料显示，1965年，以咖啡、香蕉为代表的农产品占哥斯达黎加出口商品总量的83%，而本世纪初，这一比率已经显著降至24%。目前，哥斯达黎加已经能够向世界上约130个国家和地区出口4000多种产品，其中精密仪器和医疗设备成为哥出口的最重要产品。今年前5个月，哥斯达黎加出口同比增长41%。哥斯达黎加外贸部部长瓦伦西亚诺指出，哥近年来日益多元化的出口模式，使该国经济在疫情冲击中获得了更强的韧性。

阿尔瓦拉多表示，哥斯达黎加在精密仪器和医疗设备出口方面的成绩，得益于哥政府注重对该领域的人才培养。最新数据显示，2019年哥斯达黎加高等教育入学率约为58%，在中美洲地区处于领先水平。近年来，哥斯达黎加政府及有关机构在高等教育方面持续加大创新投入，尤其为高校在医学、工程、自然科学等领域建立实验室、添置研究设备，积极提供便利。

世界银行的报告同时指出，作为一个小型经济体，哥斯达黎加出口贸易虽已开始转型，但其出口多样性仍未达到应有水平。如果哥斯达黎加继续重视出口贸易多元化建设，将进一步提升应对国际市场波动的能力。

（本报里约热内卢7月13日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月14日 16 版）

(责编：岳弘彬)