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联合国工发组织选出下一任总干事

2021年07月14日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社维也纳7月13日电  （记者于涛）联合国工业发展组织（联合国工发组织）官网12日发布新闻公告说，在当天开始举行的联合国工发组织工业发展理事会第四十九届会议上，德国联邦经济合作与发展部部长格尔德·穆勒被推选为下一任总干事。

　　公告说，经投票表决，穆勒被推选为下一任总干事。这一表决结果将于今年11月29日至12月3日举行的联合国工发组织第十九届大会上予以确认。总干事任期4年。

　　穆勒在被推选后表示，克服全球危机需要强有力的多边应对方式，工业化国家需要向发展中国家做出更大承诺，以抗击新冠肺炎疫情、应对气候变化等。

　　为期4天的联合国工发组织工业发展理事会第四十九届会议12日在奥地利首都维也纳开幕，换届选举是本次会议主要议题之一。工发组织现任总干事为中国财政部前副部长李勇，他于2013年当选并在2017年获得连任。

　　联合国工发组织成立于1966年，总部位于维也纳，宗旨是帮助发展中国家实现可持续工业发展和促进工业发展合作。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月14日 16 版）
(责编：岳弘彬)

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