本报驻比利时记者 牛瑞飞

欧洲环境局最新发布的《2020年欧洲空气质量报告》显示，空气污染仍是欧洲面临的最大环境健康风险。该报告显示，为遏制疫情蔓延，欧洲各国去年以来普遍实施“封城”措施，二氧化氮水平得以大幅减少，但空气中颗粒物含量降幅不大，仍处于较高水平，原因在于除交通外颗粒物还有许多其他来源，比如燃油采暖、燃烧木材、工农业生产等。

欧洲环境局根据2019年和2020年欧洲323座城市中400多个空气监测站提交的地面监测数据，得出每座城市每立方米空气中PM2.5浓度年平均值。欧洲法院近日就德国城市空气质量问题作出裁决。法官指出，2010年至2016年间，包括柏林、汉堡、慕尼黑、斯图加特在内的26个德国城市空气中，对人体有害的氮氧化物等成分持续超过欧盟限值。

欧盟委员会官员认为，欧洲的空气污染很大程度上与城市里众多老式柴油车排放的汽车尾气有关。联合国针对奥地利、法国、瑞士三国空气污染对人体健康影响的一项评估表明，受汽车尾气危害而死亡的人数大于死于交通事故的人数。由于长期生活在被汽车尾气污染的空气中，上述三国每年有超过2.1万30岁以上成年人因呼吸系统或心血管疾病死亡。相比之下，上述三国每年死于交通事故的人数为9000多人。受汽车尾气污染影响，三国每年有超过30万儿童患支气管炎，39.5万成人和16.2万儿童患有哮喘。

为解决空气污染问题，2014年欧盟委员会提出的新清洁空气政策方案建议，成员国应在2030年前进一步削减空气污染物排放量。根据该方案，到2030年欧盟范围内主要污染物排放量将在2005年的基础上进一步减少，其中二氧化硫减少81%，氮氧化物减少69%，细颗粒物减少51%，甲烷减少33%。

欧盟不断提升机动车排放标准。2019年通过的欧盟汽车和货车二氧化碳排放新标准规定，从2030年起，欧盟境内新型汽车平均二氧化碳排放量将比2021年减少37.5%，货车减少31%。不少欧盟国家推出禁售燃油车时间表，让新能源车成为交通工具的主体。荷兰和挪威燃油车禁售时间为2025年，比利时和德国为2030年，法国为2040年。

奥地利科学院清洁空气委员会成员马库斯·阿曼表示，要提高欧洲城市的空气质量，需要欧洲各国间协调合作。他认为，在现有法规下，欧盟实现了在机动车和工业领域部分减排。为进一步减少大气中细颗粒物含量，欧盟还应在家用采暖和农业领域采取更多减排措施。

（本报布鲁塞尔7月13日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月14日 16 版）

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