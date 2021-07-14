本报记者 张博岚 颜 欢

在葡萄牙驻华大使杜傲杰的办公室里，摆放着精致的青花瓷器——早在16世纪，瓷器等中国商品就曾乘坐葡萄牙商船，远渡重洋抵达伊比利亚半岛。如今，中葡两国交往随着共建“一带一路”的推进，迈上了新台阶。杜傲杰日前接受本报记者专访时表示，共建“一带一路”对于世界互联互通具有重要意义，“葡萄牙希望成为连通欧亚的门户”。

2017年，杜傲杰就任葡萄牙驻华大使。谈起在中国最大的感受，他说，中国和很多西方人的刻板印象完全不同，并且发展日新月异。来中国后，他就成了铁杆的中国“高铁迷”“科技迷”。在他和朋友们眼中，飞驰的高铁成为中国发展的一张名片。“一有时间，我就会带着家人搭乘高铁到中国各个城市旅行。如果有从葡萄牙远道而来的朋友，我也一定会推荐他们去体验‘中国速度’。”

越了解中国，杜傲杰就越被中国所吸引，越对中国源远流长的文明和博大精深的文化充满好奇。在广东省博物馆，他惊叹于每件工艺精湛的器物背后，都蕴含着丰富寓意；在宏伟的三峡大坝，他感慨工程是“中国人民智慧的结晶”。

“中国人民坚韧不拔、团结勤劳，中国共产党的领导坚强有力，使中国在国家建设中取得了非凡的成就，我对此十分钦佩。”杜傲杰表示：“想要了解中国，必须亲眼去看看，到处去走走。当你踏上这片土地，就会惊叹于中国的活力、变化与能量。中国经济、科技的快速发展，让我对葡中两国的合作更为期待，也更加充满信心。”

不久前，杜傲杰同百余位外国驻华使节一道参观了“‘不忘初心、牢记使命’中国共产党历史展览”，一件件珍贵文物、一幅幅生动图片、一个个实物模型，给杜傲杰留下深刻印象。他感叹道，中国共产党带领中国人民取得脱贫攻坚战的全面胜利，是一项让中国自豪的经济社会发展成就，也是世界历史坐标上最重要的时刻之一，鼓舞着全人类。“中国的发展和繁荣不仅有利于中国人民，也有利于世界。”杜傲杰说。

杜傲杰强调，葡中双方扩大合作前景广阔，“海洋不是阻隔，而是交往和联系的纽带”。2017年11月，中葡双方签署关于建立“蓝色伙伴关系”概念文件及海洋合作联合行动计划框架。葡萄牙成为欧盟国家中第一个与中国正式建立“蓝色伙伴关系”的国家，开启了两国海洋领域合作的新篇章。

任职近4年来，杜傲杰见证了一个又一个合作项目的落地：中葡海洋生物科学国际联合实验室在上海揭牌成立，以科技成果转化和技术创新提升海洋经济发展；中国与葡萄牙多所大学和海洋研究机构签署所际间协议，就海洋生态保护、洋中脊热液口区域联合调查等达成合作意向；中方还与葡萄牙马德拉岛海洋观测中心建立密切联系，在海平面变化、气象研究、海洋与环境研究等方面开展全方位合作……杜傲杰说：“相信在共建‘一带一路’框架下，葡中两国有越来越多的合作机会。共建‘一带一路’为各国的发展带来良机，也将在后疫情时代发挥更大作用。”

《 人民日报 》（ 2021年07月14日 16 版）

(责编：岳弘彬)