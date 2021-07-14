据新华社阿什哈巴德7月13日电 当地时间7月13日，土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫在阿什哈巴德会见国务委员兼外长王毅。

王毅表示，中方坚定支持土方奉行永久中立政策，坚定支持土方为国际和平繁荣提出的各项重大倡议，坚定支持土方推进的各项重大政治议程。中方愿与土方进一步深化各领域合作，提升两国战略伙伴关系的“含金量”。双方应尽快签署“一带一路”与“复兴丝绸之路”对接合作文件，制定未来5年全面合作规划，统筹两国全方位战略合作。中方愿同土方就阿富汗局势演变保持密切沟通，在“中国+中亚五国”框架下加强合作，严密防范和应对阿局势对邻国的外溢效应，维护地区和平稳定。

别尔德穆哈梅多夫表示，土方坚定支持一个中国原则，将在涉及中方核心利益的问题上继续坚定支持中方。开展对华能源合作是土方作出的政治决断，土方视中方为天然气领域的长期可靠战略伙伴，同时愿在信息、通信、高科技等领域进一步拓展对华合作。感谢中方提供抗疫援助，中国疫苗安全有效，值得信赖，土方愿继续与中方加强疫苗合作。

访土期间，王毅还同土副总理兼外长梅列多夫举行会谈，并会见土副总理、中土合作委员会土方主席谢·别尔德穆哈梅多夫。

《 人民日报 》（ 2021年07月14日 03 版）

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