本报记者 程是颉

译制成波斯语版本的中国抗疫题材电视剧《在一起》不久前在伊朗国家电视台第五频道开播，成为首部获版权方授权在伊朗国家电视台播出的中国电视剧。

“这部剧集让伊朗观众感受到中华文明的凝聚力。我们从中看到，当灾难来袭时，中国民众相互帮助、相互协作，共同面对挑战。”版权引进项目负责人、伊朗国家电视台第五频道采购主管拉希米说，通过讲述一个个小故事，《在一起》展现了中国抗击疫情波澜壮阔的历程。

《在一起》取材自疫情防控期间发生在中国医护人员、基层防疫工作者和普通居民身上的感人故事，引发伊朗观众的共鸣。拉希米告诉记者，和中国一样，伊朗也曾面临抗击疫情的艰难时刻，同样有勇敢的医护人员和乐于奉献的普通人挺身而出。一位伊朗观众留言说：“没有人是拥有超能力的英雄，但是面对疫情，正是他们英勇无畏的努力，保卫了我们的生活。”

剧中，中国医护人员从各地逆行出征、支援武汉的场景让许多伊朗观众难忘。拉希米说，通过这部电视剧，伊朗观众对中国的抗疫举措有了更直观的认识，也深深感受到抗击疫情需要全球共同努力。很多伊朗民众在接受采访时提到，疫情防控期间，中国派出医疗专家组赶赴伊朗开展抗疫合作，分享抗疫经验。在中国专家建议下，伊朗全国各地建立多个“方舱医院”，为伊朗疫情防控作出了重要贡献。

伊朗德黑兰师范大学波斯语言文学系主任哈桑认为，面对疫情，文化交流在推动伊中两国抗疫合作方面发挥重要作用。去年，哈桑在上海外国语大学东方语学院担任客座教师。了解到中国志愿专家团队和援助物资到达伊朗后的翻译需求，学院波斯语专业师生连夜翻译制作了《抗疫医疗汉波词汇表》。此外，在伊朗的社交媒体上，伊中两国志愿者还自发成立“伊中防疫互助小组”，将中文的疫情防控科普文章、短视频等翻译成波斯语，帮助伊朗民众更科学有效地防控疫情。“文化交流成为推动伊中携手抗疫的温暖力量。”哈桑说，期待《在一起》在伊朗的热播能够成为新的起点，推动两国文化交流更进一步。

《 人民日报 》（ 2021年07月14日 03 版）

(责编：岳弘彬)