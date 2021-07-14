阿列克西·拉维斯

日前，我受中国国家外国专家局的邀请，有幸现场观看了在国家体育场举行的庆祝中国共产党成立100周年文艺演出，并出席在天安门广场举行的庆祝大会。

对我而言，这是比预料中更感人的时刻。过去100年对中国共产党和中华民族来说是非凡的100年。经过艰苦卓绝的努力，中国共产党团结带领中国人民创造了伟大成就，中国发生了翻天覆地的变化。庆祝活动展示了中国共产党和中华民族付出巨大努力的艰辛历程和取得的辉煌成就。天安门广场上唱响的是胜利的歌声，是对几代中国人在通往胜利的道路上付出不懈努力的颂歌。庆祝大会接近尾声时，《国际歌》在天安门广场响起。我和身边两位专家不约而同地用各自的母语——法语、中文、英语唱了起来。这一瞬间让人泪目。当个体的故事与民族、时代的历史在某个节点交互共振时，充满着幸福，也令人感动。

在中国共产党成立100周年的特殊时刻，我也在深入思考中国和中国共产党的历史。十月革命之后，国际上诞生了包括中国共产党在内的一批共产主义政党。中国共产党百年党史是世界社会主义和国际共产主义运动史的重要组成部分。从最初只有几十名党员，到如今发展成为拥有9500多万名党员的世界第一大执政党，中国共产党在过去100年间走过了极不平凡的岁月。今天，我们不仅见证了中国共产党已取得的百年成就，见证了中国共产党与现代中国历史的融合，更能预见这个伟大政党的光明未来。历史已充分表明，中国共产党在中国的领导地位，是历史和人民的选择。

回首过去的100年，可以清楚地看到，中国共产党在国家统一、民族团结中发挥了重要作用。鸦片战争以后，中国逐步成为半殖民地半封建社会，列强入侵，战乱频发，内忧外患，中华民族遭受深重劫难。诞生于民族危亡之际的中国共产党，从成立伊始，就以为人民谋幸福、为民族谋复兴为己任。28年浴血奋战、百折不挠，中国共产党团结带领中国人民建立了新中国，实现了民族独立、人民解放，彻底结束了旧中国一盘散沙的局面，为实现中华民族伟大复兴创造了根本社会条件。70多年执政，在国内外政治、经济、军事、科学、技术、文化等诸多领域发生根本性变化的大背景下，中国共产党团结带领中国人民，创造了历史上前所未有的奇迹，中华民族的团结得以实现并不断巩固，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，这是一件了不起的事情。

只有在团结和统一的基础上，一个国家和民族才能拥有更美好的未来。“中国”二字，本身就有统一的涵义。作为一个拥有5000多年不间断文明史的东方古国，中国带着历史的印记再出发。正是从这个意义上说，今天中国的再次崛起不同于历史上其他大国的崛起。正如中国共产党所表述的，它是中华民族的“伟大复兴”。从哲学意义上讲，中国是古老的，也是现代的，正昂首阔步走向未来。

中国经济快速发展，基础设施日益完善，全面建成小康社会，历史性解决绝对贫困问题。中国成就世界瞩目，令人鼓舞。中国的发展、中华民族的进步，都与中国共产党的领导密不可分。

（作者为法国国家科学研究中心胡塞尔文献室研究员、中国人民大学哲学院副教授，中文名杨一心）

《 人民日报 》（ 2021年07月14日 03 版）

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