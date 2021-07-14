本报记者 刘军国

“我为中国共产党建党百年送上祝福，祝中国共产党带领中国人民取得更大成就。”日本立宪民主党前副党首、日中友好议员联盟干事长近藤昭一日前在接受本报记者采访时表示，中国共产党的百年历史是一部战胜各种磨难与挑战的壮阔史诗。在中国共产党的领导下，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

近藤昭一是日本资深政治家。年少时，近藤昭一就常听身为名古屋市议员的父亲谈起访华见闻。在父亲的影响下，他于1981年9月前往北京语言学院（现北京语言大学）留学，在中国度过了一年多的难忘时光。其间，近藤昭一走访了中国很多地方，感受到改革开放之初，中国处处洋溢着的生机与活力。从那时起，他就下决心做日中友好交流的桥梁。

“在留学时，我就意识到中国一定会迎来巨大发展，但没有想到中国发展得如此之快、如此之好！”此后，近藤昭一几乎每年都会来中国，中国经济社会各领域取得的巨大成就令他赞叹不已。“上世纪80年代初期，有汽车的人很少。现在很多中国家庭都拥有了私家车。这些年来，中国的发展成就令世界瞩目，人民的生活变得更富足。”

“中国共产党始终坚持全心全意为人民服务，这值得很多政党学习和借鉴。”近藤昭一认为，中国取得的发展奇迹，是在中国共产党的领导下，全体中国人民共同奋斗的结果。“中国共产党善于倾听人民呼声，坚定维护人民权益，赢得了人民的衷心拥护。”

近藤昭一曾任日本环境副大臣，现在是日本众议院环境委员会委员，长期关注中国的环境保护工作。2014年，他曾赴拉萨参加中国西藏发展论坛，当地美丽的山水给他留下了深刻的印象。“中国党和政府非常重视西藏自然生态保护，制定了很多相关法律。”近藤昭一表示，中共十八大以来，生态文明建设被提升至前所未有的高度。在“绿水青山就是金山银山”理念指引下，美丽中国建设有序展开。“中国近年来在生态文明建设领域取得的成就有目共睹。”近藤昭一希望日中两国在环保领域加强合作，为共同应对全球气候变化作出贡献。

2017年12月，近藤昭一在北京参加了由中共中央对外联络部主办的中国共产党与世界政党高层对话会。近藤昭一表示，习近平总书记在对话会上发表主旨讲话，强调中国共产党历来有着深厚的人民情怀，不仅愿意为中国人民造福，也愿意为世界各国人民造福。“这一重要讲话具有历史性意义，体现了中国共产党的崇高追求和伟大贡献。”近藤昭一认为，中国共产党与世界政党高层对话会有助于各国政党加强交流与合作，发挥政党作用，推动构建人类命运共同体。

去年，在中国人民抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，近藤昭一用中文写下饱含深情的话语，表达自己对中国抗疫的支持。他还积极协调采买用于捐赠中国的医用防护品等事宜。“中国克服了疫情等不利因素影响，经济实现稳定恢复。我希望能早日去中国访问，实地了解中国成功抗疫的经验做法。”近藤昭一表示。

国之交在于民相亲。“多去中国访问，多与中国人民交朋友，是非常重要的。”2018年，近藤昭一在东京发起成立了全日本留华毕业生同窗会，希望让所有曾在中国留学的日本民众都成为日中友好的使者，向日本社会介绍客观真实的中国。他表示，希望日中两国能够加强相互理解，进一步加深各领域交流合作，为两国人民带来更多福祉。

《 人民日报 》（ 2021年07月14日 03 版）

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