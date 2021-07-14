中国在致力于自身发展的同时，也不断以实际行动促进全球共同发展，让发展成果惠及更多国家和民众，是对世界人权事业发展作出的重要贡献

7月12日，联合国人权理事会第四十七届会议通过中国提交的“发展对享有所有人权的贡献”决议，重申发展对享有所有人权具有重要贡献，发展的目标是增进所有人的福祉，各国应满足人民对美好生活的向往。多国代表发言赞赏中国提交这一重要决议草案，感谢中国发挥的领导作用，强调发展对于各国尤其是发展中国家至关重要，没有发展，就无法实现对人权的享有，无法克服新冠肺炎疫情带来的挑战。各国应加强国际合作，坚持以人民为中心，促进可持续发展，消除贫困和不平等，切实保障人民各项人权。

这是联合国人权理事会第三次通过中国提交的“发展对享有所有人权的贡献”决议。2017年6月，联合国人权理事会以压倒性多数通过有关决议，首次将“发展促进人权”理念引入国际人权体系。2019年7月，联合国人权理事会再次通过有关决议。中国高举发展旗帜，充分反映了发展中国家的普遍诉求和共同心声，获得广泛支持。

发展是人类社会永恒的主题，为实现各项人权创造了条件。联合国《发展权利宣言》确认发展权利是一项不可剥夺的人权。受新冠肺炎疫情影响，全球贫困和不平等问题突出，成为保障人权的重大障碍。在严峻的全球性挑战面前，提升生存权、发展权保障水平，坚持在发展中保障和改善民生，以发展促人权，是各国迫切的现实需要。在此背景下，中国再次推动联合国人权理事会通过“发展对享有所有人权的贡献”决议，有利于凝聚各方共识，共同促进可持续发展，促进人权的普遍享有。

作为世界上最大的发展中国家，中国深知发展是解决中国所有问题的总钥匙，也是推动中国人权事业进步的发力点。中国共产党坚持从国情出发，创造性地提出“生存权、发展权是首要的基本人权”的人权观，推动中国人权事业不断发展进步。经过长期不懈奋斗，中国人民实现了从翻身解放到解决温饱、从基本小康到全面小康，并正在向共同富裕目标迈进。中国切实保障人民的生存权，大幅提升经济、社会、文化、环境权利保障水平，协调推进公民权利和政治权利保障，全面保障特定群体权利。中国共产党带领14亿多中国人民追求幸福生活的过程，正是推动中国人权事业发展的伟大实践。曾50多次访问中国的西班牙学者维克多·科尔迪索指出，全中国人民都在享受着国家发展带来的巨大红利，这在全球范围内是了不起的人权成就。

立己达人，兼济天下。中国在致力于自身发展的同时，也不断以实际行动促进全球共同发展。中国开展对外援助70多年来，共向166个国家和国际组织提供援助，派遣60多万名援助人员。中国积极向69个国家提供医疗援助，先后为120多个发展中国家落实联合国千年发展目标提供帮助。中国积极参与国际减贫合作，正在帮助许多发展中国家人民摆脱贫困。中国携手各方共建“一带一路”，促进了沿线国家的发展，有望使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。中国始终致力于世界和平与进步事业，让发展成果惠及更多国家和民众，是对世界人权事业发展作出的重要贡献。

当前，中国共产党正团结带领中国人民为实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而努力。随着中国不断发展，中国人民的各项权利必将得到更高水平的保障，中国人民将更加享有尊严、自由和幸福。世界将因中国而更加繁荣发展，中国必将为推动世界人权事业发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年07月14日 03 版）

(责编：岳弘彬)