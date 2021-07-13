新华社阿什哈巴德7月13日电 当地时间7月13日，土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫在阿什哈巴德会见国务委员兼外长王毅。

王毅向别尔德穆哈梅多夫转达习近平主席的亲切问候。王毅表示，建交近30年来，中土关系始终保持健康稳定发展。两国元首的战略引领是中土关系的最大优势，相互支持是中土关系的最本质特征。不久前，两国元首重要通话为两国关系下步发展指明前进方向，注入强劲动力。中方坚定支持土方奉行永久中立政策，坚定支持土方为国际和平繁荣提出的各项重大倡议，坚定支持土方推进的各项重大政治议程。中方愿与土方进一步深化各领域合作，提升两国战略伙伴关系的“含金量”。

王毅说，双方应尽快签署“一带一路”与“复兴丝绸之路”对接合作文件，制定未来5年全面合作规划，统筹两国全方位战略合作，将两国高水平政治关系转化为更多实实在在成果，福泽两国人民。中方始终从战略和长远角度看待两国天然气合作，愿做土方最可靠、最稳定的出口市场，打造油气领域全产业链合作，共建中土高水平能源战略伙伴关系。同时，双方要拓展非资源领域合作，充实中土战略合作内涵。中方将为土方抗击疫情继续提供包括疫苗在内的支持和帮助，加强双方卫生领域合作，打造人类卫生健康共同体。

王毅强调，当前，中亚安全形势不容乐观，中土加强安全合作的紧迫性和必要性日益凸显。中方愿同土方就阿富汗局势演变保持密切沟通，在“中国+中亚五国”框架下加强合作，严密防范和应对阿局势对邻国的外溢效应，维护地区和平稳定。

别尔德穆哈梅多夫请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，热烈祝贺中国共产党成立100周年。别尔德穆哈梅多夫表示，中国是唯一全面消除绝对贫困的国家，并成功全面建成小康社会，土方对中方取得举世瞩目的成就深表钦佩。土中是长期战略伙伴，双方关系基于相互尊重、相互信任、相互支持。感谢中方一贯支持土方提出的国际倡议和永久中立地位。土方坚定支持一个中国原则，将在涉及中方核心利益的问题上继续坚定支持中方。开展对华能源合作是土方作出的政治决断，土方视中方为天然气领域的长期可靠战略伙伴，同时愿在信息、通讯、高科技等领域进一步拓展对华合作。感谢中方提供抗疫援助，中国疫苗安全有效，值得信赖，土方愿继续与中方加强疫苗合作。中国和中亚五国都是近邻，也是朋友和伙伴，有着开展互利合作的巨大空间和潜力，应当共同努力，充分发挥“中亚五国+中国”机制作用，维护地区安全稳定，促进地区发展繁荣。土方主张，在阿富汗问题上应更多发挥邻国作用，愿就阿局势发展同中方加强沟通协调。

访土期间，王毅还同土副总理兼外长梅列多夫举行会谈，并会见土副总理、中土合作委员会土方主席谢·别尔德穆哈梅多夫。

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