新华社吉隆坡7月13日电（记者林昊 朱炜）马来西亚卫生部13日公布的数据显示，截至当天中午12时，该国过去24小时新增新冠确诊病例11079例，这是疫情在该国暴发以来单日新增病例首次过万，累计确诊855949例；新增死亡125例，累计死亡6385例。

当天报告的新增病例中，超过一半来自首都吉隆坡及其相邻的雪兰莪州地区。马来西亚卫生部总监努尔·希沙姆在当天举行的新闻发布会上说，随着新冠病毒变异毒株的蔓延以及检测数量的增加，确诊病例数可能继续上升。

努尔·希沙姆说，接种疫苗是应对当下疫情的重要方式。卫生部数据显示，马来西亚12日接种了超过42万剂疫苗，创下单日新高；截至12日，全国约810万人至少接种了一剂疫苗；约368万人已完成两剂接种，占总人口的11.3%。

马来西亚科学、工艺和创新部长哈伊里·贾迈勒丁13日早些时候表示，雪兰莪州一处大型疫苗接种中心的450多名工作人员和志愿者中，有200多人确诊感染新冠病毒，该接种中心13日将关闭一天以进行消毒。

马来西亚此前在全国实施“全面封锁”措施，除必要服务部门外，暂停经济和社会活动。由于吉隆坡和雪兰莪州疫情数据依然居高不下，政府决定本月3日起在这两地的多个地区实施为期14天的“加强行动管制令”。在该管制令实施范围内，居民原则上不得出门，每户仅允许一人在规定范围内购买生活必需品。

(责编：崔越、杨牧)