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王毅会见土库曼斯坦副总理谢·别尔德穆哈梅多夫

2021年07月13日20:06 | 来源：新华社
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　　新华社阿什哈巴德7月13日电 当地时间7月13日，国务委员兼外长王毅在阿什哈巴德会见土库曼斯坦副总理、中土合作委员会土方主席谢·别尔德穆哈梅多夫。

　　王毅表示，在两国元首亲自引领下，中土战略伙伴关系保持健康稳定发展势头。中土合作委员会是统筹两国各领域合作的最重要机制。中方愿同土方一道，进一步加强合作委员会机制建设，为年内召开第五次会议做好准备。希双方届时签署“一带一路”同“复兴丝绸之路”倡议对接文件，制定两国未来5年合作规划，推动两国天然气合作磋商尽早取得实质性成果，拓展非资源领域合作，就重要领域经济合作规划早日达成一致，发出中土开展长期稳定的战略合作的积极信号。中方将继续向土方提供疫苗，愿同土方加强卫生领域合作，助力土方抗击疫情。双方还应就互设文化中心尽快达成一致。

　　谢·别尔德穆哈梅多夫热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度赞赏中国在中国共产党领导下取得的辉煌成就。谢表示，土方高度重视在相互尊重、平等互利原则基础上不断加强土中战略伙伴关系。在两国元首引导和推动下，双方在政治、经济、人文等各领域保持高水平合作。感谢中方向土方提供疫苗，希充分发挥土中合作委员会作用，全力推动双方经贸、教育、文化、科学、卫生、医疗等领域合作取得更大成果。

(责编：崔越、杨牧)

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