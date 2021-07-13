人民网雅加达7月13日电 （记者徐伟）印度尼西亚卫生部13日公布数据显示，过去24小时内，印尼新冠疫情单日新增确诊病例47899例，再创新高。截至目前，印尼疫情累计确诊病例升至2615529例，累计死亡68219例，累计治愈2139601例。

13日，印尼首都雅加达新增确诊12182例，高居印尼各地新增确诊数之最。印尼疫情单日新增病例数昨日首次突破4万例，雅加达以日增14619例居全国之首，并创造该地区疫情大流行期间日增数量新高。

过去数周以来，印尼疫情新增确诊数持续激增，死亡病例数也大量增加。印尼政府应对新冠疫情工作组方面表示，更容易传播的新冠病毒变异毒株德尔塔是导致该国疫情恶化的原因之一。

此间舆论分析指出，随着印尼疫情迅速蔓延，印尼民众对政府处理危机的方式逐渐感到不满。近期，由24个印尼民间团体组成的“公共卫生联盟”给印尼政府发出公开信，谴责印尼政府应对疫情不力，敦促政府就未能有效管控危机向民众道歉，并为受危机影响者提供切实支持。

日前，印尼国有制药公司宣布在爪哇岛和巴厘岛6个城市的8家诊所启动“自费疫苗接种计划”。上述计划旨在向任何愿为中国国药集团生产的两剂新冠疫苗支付879000印尼盾（约合400元人民币）的人提供疫苗接种。然而，有批评者随即对该计划展开抨击，称印尼政府“在宪法上有义务”确保让每名印尼公民免费获得疫苗，而此举意味着“疫情期间，人们的健康将取决于其财富”。面对多方压力，印尼国有制药公司已宣布无限期推迟这一计划。

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