丝绸之路大学联盟暑期课程“博物馆里的汉唐文明与法律保护”开班。图片来源：秦始皇帝陵博物院

人民网北京7月13日电 12日，丝绸之路大学联盟暑期课程“博物馆里的汉唐文明与法律保护”在西安秦始皇帝陵博物院开班。本次活动由丝绸之路大学联盟、陕西省文物局联合主办，丝绸之路大学联盟“一带一路”知识产权子联盟、西安交大知识产权研究院及国际教育学院承办。中国博物馆协会理事长刘曙光，西安交大党委常委、副校长席光，陕西省文物局副局长钱继奎，秦始皇帝陵博物院党委副书记、副院长田静等出席会议。

西安交大党委常委、副校长席光致辞。图片来源：秦始皇帝陵博物院

在开班仪式上，席光首先代表学校对参会嘉宾表示热烈欢迎，随后简要介绍了西安交通大学和丝绸之路大学联盟基本情况。席光指出，高校和博物馆应加强合作，为教育中外人文交流搭建平台，做好文化传播的桥梁，谱写践行人类命运共同体的美丽篇章。

陕西省文物局副局长钱继奎致辞。图片来源：秦始皇帝陵博物院

钱继奎代表陕西省文物局对与会人员对陕西文物工作的关心、支持表示感谢，同时对丝绸之路大学联盟暑期课程“博物馆里的汉唐文明与法律保护”的顺利开讲表示祝贺。随后，钱继奎介绍了陕西省文物工作概况，并指出此次课程作为大学教育聚焦文化遗产领域的跨界合作与模式创新，值得鼓励。希望参营学员能够通过学习传播好中国传统文化，为世界文化交流作出贡献。

秦始皇帝陵博物院党委副书记、副院长田静致辞。图片来源：秦始皇帝陵博物院

田静代表秦始皇帝陵博物院致辞，对此次暑期课程能在秦始皇帝陵博物院举行表示十分荣幸。田静指出，秦始皇陵博物院作为世界第八大奇迹，具有极强的教育功能，希望参营学员们通过沉浸式的教学过程真正了解馆藏品的生命，用法律手段为文物保驾护航。

开班仪式后，刘曙光作题为“中国文物博物馆基本国情”的首讲报告，详细讲述了中国不同类型文物保护的情况，并用生动的案例阐释了中国博物馆发展的特点和未来方向。

本次课程共招募中外大学生42名，分别来自北京大学、复旦大学、中国人民大学、西安交通大学等13所一流高校。课程分线上和线下两期，采取“线上网络授课+线下沉浸式体验教学”的方式展开，面向丝绸之路大学联盟盟校成员开放。学员将在接下来的一周内，聚焦博物馆文化遗产保护，开启“知名专家讲座 + 博物馆实践参观 + 互动交流”的组合拳式的学习模式。

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