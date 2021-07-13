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新加坡呼吁东盟与中国寻求经济合作新机遇

2021年07月13日16:34 | 来源：新华社
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　　新华社新加坡7月13日电（记者李晓渝）新加坡多名高级官员日前表示，东盟与中国应寻求经济合作新机遇。

　　由新加坡通商交流合作促进组织“通商中国”举办的2021年“慧眼中国环球论坛”12日在新加坡开幕。新加坡副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在论坛上表示，今年是东盟与中国建立对话关系30周年，30年来东盟与中国关系蓬勃发展，不断深化，造福双方人民。如今，东盟和中国互为最大贸易伙伴。双方应在此坚实基础上寻求新机遇，加强数字化和可持续发展等方面的合作。

　　新加坡贸工部长颜金勇在论坛上表示，新加坡和东盟可继续与中国保持强有力的经济联系，加强实体和数字贸易。

　　新加坡卫生部长、新加坡-广东合作理事会新方联合主席王乙康表示，国际陆海贸易新通道加强了东南亚与中国的经贸联系，双方在数字和金融方面的相互连通也日益重要。他说，在粤港澳大湾区强劲发展势头的带动下，新加坡和广东的合作有很大发展空间。

　　本次论坛以线上线下相结合的方式举行。来自中国和东盟国家的超过1500名政商界人士与会。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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