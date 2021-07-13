人民网约翰内斯堡7月13日电 （记者王磊）南非总统拉马福萨7月12日晚发表电视讲话，表示政府将调动一切可用的资源遏制暴行，防止进一步发生人员伤亡，保护公民合法财产和公共基础设施，尽快恢复正常的生活秩序。

上周末南非前总统祖马被捕引发了骚乱，并逐渐演变成暴力打砸抢事件。据当地媒体报道，截至发稿，暴力事件已造成至少10人死亡，4名警察受伤。警方在夸祖鲁·纳塔尔省和豪登省已逮捕489人。

南非商业领导力首席执行官马乌索表示，前总统祖马被捕只是暴徒施暴的借口。截至当地时间周一下午，已有超过200家商店被抢，累计造成的经济损失超过20亿兰特（约合9亿人民币）。

拉马福萨表示，近期南非部分地区遭受的暴力事件在该国历史上都极为罕见，这些暴力行为是机会主义犯罪行为，没有任何理由可以为施暴者开脱。为了保护公民合法财产，维护社会正常秩序，防止暴力事件波及南非其他区域，南非政府已派出国防军（SANDF）支援警察部门，与此同时召回所有正在休假的警察以维护当地治安。

拉马福萨同时呼吁人们保持冷静，通过合法、和平的手段解决问题。不要在社交媒体上发布和传播“煽动性”信息，也不要播可能造成进一步恐慌的假新闻。“我们会打败那些企图破坏国家稳定的人，暴行终将被遏制。”拉马福萨说。

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